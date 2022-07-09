萌探探探案2｜Angelababy早年曾為周杰倫伴舞　性感嫵媚無人認出

Angelababy最近兩套綜藝節目《奔跑吧10》以及《萌探探探案2》同時熱播，前者今日（8日）剛剛有她跳新疆舞的話題，後者又談及她曾經伴舞的經歷，可謂話題不斷。



在《萌探探探案2》中，每集導演都會向嘉賓們提問，今次在默契大考驗中，問及「baby曾在某個歌手的演唱會上當過伴舞？」是否正確，眾人手勢一致表示肯定，隨即baby也揭曉答案，原來她早年曾為周杰倫伴舞。

2003年，Angelababy以模特兒身份出道，憑藉甜美清純的外型迅速走紅，在2007年登上周杰倫《07-08世界巡迴演唱會香港站》舞台，在《夜曲》中擔任其中一名伴舞，她身穿黑色珠片吊帶與短褲，在配上黑絲襪與長boot，妝容濃艷，性感嫵媚，兩人還有不少貼身熱舞場面，引起台下觀眾尖叫，但當時就沒有太多人認識。

到了2013年，已經聲名大噪的baby受周杰倫邀請擔任演唱會嘉賓，兩人合唱《忍者》、《雙節棍》，並再度貼身熱舞，場面火爆。

其實baby一直是周杰倫的粉絲，早年在微博中從不吝惜表達自己對對方的喜愛，並透露由出道開始，每張專輯都有購買，且在2012年，周杰倫還親自為她主演的電影《第一次》寫歌，讓baby夢想成真。

baby早年在微博表達對周杰倫的喜愛。（微博截圖）

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