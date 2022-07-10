陳小春大仔Jasper曬6種語言竟然唔識廣東話　網民詫異：以前識講

現年55歲陳小春與39歲的老婆應采兒婚後育有兩名仔仔，分別是9歲大仔陳胤捷（Jasper）及2歲細仔HoHo，一家四口幸福愉快。夫妻兩人近年主力在內地發展演藝事業，為了方便工作，他們已舉家移居上海生活，Jasper亦於當地升學。Jasper早年因參與內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》而人氣爆升，深受網民的喜愛，憑住可愛樣子與溫馴乖巧的性格吸納了大批粉絲。身為媽咪的應采兒不時都會為Jasper拍片放上社交網，跟大家分享他們的近況。

陳小春一家四口。(微博圖片)

早前她就拍了一段片讓Jasper示範多種不同的語言。片中Jasper大曬他的語言天份，分別講出他懂得的6種語言，並配合他的演技演出。Jasper說出了「英國的腔調」以及「美國的腔調」的英文、還有上海話、東北話、意大利話、以及另類的「陳小春話」。而當應采兒要求Jasper說廣東話時，Jasper卻不願說，並撒嬌表示：「不會嘛，我不會」。這條片至今獲得近105萬個點讚，網民都紛紛留言大讚Jasper叻仔，且愈大愈帥氣有型。有不少網民都詫異Jasper竟然不會說廣東話，不過就有網民指出他其實是會說的，因為之前看《爸爸去哪兒》時他經常跟爸爸小春說粵語，指他：「明明小時間會說啊。」、「為什麼不肯說呢？」

點擊睇Jasper大曬6種語言：

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應采兒之前在訪問中曾透露Jasper於2020年11月底初到上海讀書時，因為課堂上的中文程度比香港困難很多，令到Jasper學中文時感到相當委屈，返學兩星期後甚至因此而哭了。向來是虎媽的應采兒，又表示希望Jasper將來可以入讀清華大學或北京大學等一級學府。有網民就表示心痛Jasper小小年紀要承受如此巨大的學習壓力。