被指撞臉AV女優桃乃木香奈　女星元元一睇照片震驚「以為是自己」

台灣女星元元（吳婕安）推出個人寫真，日前還曝光大尺度幕後花絮，讓粉絲相當期待。



元元8號表示常收到訊息稱覺得她很像桃乃木香奈，上網一查發現是日本「大奶蘿莉」，AV界的人氣女優。

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元元還分享她所蒐集到的桃乃木香奈照片，一張綁著馬尾微笑甜看鏡頭的照片更讓元元直呼：「太扯了吧！我剛還以為是我」。

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