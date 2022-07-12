湯唯韓國為新戲謝票獲粉絲公開求婚　高轉數反應獲網友一致好評

撰文：邱愛霖
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內地演員湯唯2014年嫁給韓國導演金泰勇後便定居韓國，兩人育有一女，湯唯家庭為重而逐漸減產。近來湯唯終於復出接拍朴贊郁執導電影《分手的決心》，電影早於6月尾在韓國上映，湯唯周六（9日）到韓國多間戲院謝票，同樣印證了湯唯於韓國人氣高企。

湯唯在韓國街頭現身獲粉絲簇擁。（微博影片截圖）

據媒體報道，湯唯謝票期間送小禮物給粉絲，大方與粉絲合照、來者不拒，湯唯又獲贈鮮花。而戲院現場更有粉絲高舉「想成為湯唯老公」的手牌，公開向湯唯求婚。而湯唯以高轉數反應，笑說：「我還沒下定決心分手，不能和你結婚。」順道幫電影宣傳，獲網友大讚聰明又可愛。

湯唯獲粉絲公開求婚。（微博影片截圖）

湯唯於韓國的高人氣絕不於此。湯唯早前為香港回歸25周年接受內地媒體人民日報訪問，她提到曾獲邀拍攝過香港電影，合作愉快，並指很幸運與許多優秀香港電影人合作過，她說：「我們早就已經不分彼此，是中國人。我們內地的電影人、香港的電影人，我們大家都可以在一起繼續紅紅火火的創作電影，出好作品、好精品。」。有網友轉發至韓國論壇，不少韓國網友附和湯唯說話，而內地網友看見後轉發指「湯唯征服韓網友，破天荒。」一時惹起熱話。

另外，湯唯前往謝票的穿着同樣惹人注目。她以一身西班牙品牌LOEWE綠色連帽衫、闊腳牛仔褲和運動鞋亮相，其中連帽衫價值約5796港幣，運動鞋約4566港幣，更獲網友拍片擺上網。惟湯唯一身隨性打扮並沒有贏來所有內地網友歡心。部分網友認為湯唯打扮頗為另類，「這衣服明星都穿不出好看，普通人估計就不用試了」、「穿得好樸素」。但有網友力撐湯唯氣質皮膚俱佳，有自然美。

湯唯的隨性打扮評價兩極。（小紅書影片截圖）

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