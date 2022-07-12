《IT狗》網紅張嘉欣網上賣私相　Patreon隨時月入70萬勁可觀

曾在ViuTV劇集《IT狗》中演出的網紅張嘉欣（Yanni）疑似露骨短片於日前流出，隨時就在網上瘋傳。有人聲稱該段短片為張嘉欣（Yanni）於「課金」網站Patreon，每個月需要支付近8萬港幣才可以瀏覽的短片。片中疑似張嘉欣（Yanni）的女性穿上白色厘士裝束大騷傲人上圍，另一段片段中她則大啖食甜筒，更把雪糕筒塞中口中，意識十分大膽。



網紅張嘉欣（Yanni）曾在ViuTV劇集《IT狗》中演出。（IG圖片）

短片流出多日後，有指這段短片經過「移花接木」，張嘉欣（Yanni）日前（10/7）於IG動態上貼出警署報案單，張嘉欣（Yanni）還加上「the wise does not buy rumours」的字句，但暫時未正式就事件公開發表過任何回應。

《IT狗》網紅張嘉欣。（IG圖片）

雖然短片的真偽有待探討，不過張嘉欣（Yanni）的Patreon收入就確實是非常可觀。張嘉欣（Yanni）位於Patreon99「課金」計劃一共有9個不同價錢，由$20/每月的「給我一點小鼓勵」至$78,665/每月的「ONLY U (限制名額)」不等，其中有名額限制的計劃有三個，分別為$1,575/每月的「以往主題相 」，$7,870/每月的「Vip」限額十個以及$78,665/每月的「ONLY U 」限額十個。

網紅張嘉欣疑似為短片流出而報警。（IG圖片）

如果只計算兩個最高級別，可統計的及額，「Vip」就有3個人登記，每月實收$7,870 x 3，ONLY U (限制名額)有8個人登記，每月實收$78,665 x 8，總數計算單是Patreon 每個月為她帶來的收入就有$652,930港幣，如果再加上其餘7個「課金」計劃，非常保守估算每個月也可以獲利過70萬港幣。隨時半年買一層樓真係唔奇！

張嘉欣的$78,665 plan有8個人登記。（截圖）

張嘉欣的性感寫真平台。（截圖）

點擊下圖睇更多靚相：