牧野家族｜與自然為伴了解自己　容祖兒大崩潰：驚心動魄

「天后」容祖兒（joey）最近參加的新綜藝節目《牧野家族》即將播出，而節目組亦在微博官網播放預告片，在片中她不斷呈現面臨崩潰的狀態，又不時在鏡頭前爆喊，更公開同母親談及內心說話等，一幕幕的畫面看到網友感心痛，更在微博掀起「容祖兒無聲落淚好揪心」的話題。

joey參加綜藝節目同2大自然為伴談心。（影片截圖）

從預告片中可見，一眾嘉賓去了一處親近大自然的地方體驗生活，在過程中他們要與自然為伴嘗試了解自己，面對自己最脆弱的一面，擁抱最真實的自己。而體驗了同自然生活4天，就已經令joey做陷入崩潰中，眼見她在房間裡說話，桌上放了一本寫滿字的記事簿，一臉顯得無奈，又用雙手捂着自己的頭部，展現了一種無助感覺，她表示：「這四天裡面所發生的一切就好像坐過山車一樣，驚心動魄。」

joey好崩潰。（影片截圖）

在節目中他們會展現許多跟自己﹑家人對話的內心畫面，當中談及死亡等話題，而joey更眼泛淚光同媽媽視像問道：「我讓你最遺憾的是甚麼？」而媽媽則表示：「沒有找到一個可以跟你…」雖然畫面之後轉到另一鏡頭，但從媽媽口中可以猜測女兒沒有找到一個可以照顧她的人，這一點是比較遺憾的。

同媽媽談心。（影片截圖）

另外，joey還在房間裡大叫，談及「孤獨」這個話題時，更一邊開車一邊大喊：「我的孤獨是可能會有一陣子，我會問自己我為什麼在這裡。」而她是無聲的喊，整個畫面相當淒慘，默默講述如何面對孤獨，而不少網友看到她喊這個鏡頭都大表心痛，紛紛留言安慰「別哭」﹑「抱抱」等，看來她有許多內心話會在節目呈現，我們就拭目以待。

joey一邊開車一邊喊。（影片截圖）