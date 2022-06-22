為歌而讚2｜容祖兒唱《初戀》挑戰曾比特 網友:目前最好聽的版本

歌手曾比特在內地綜藝節目《聲生不息》演唱《初戀》大受好評，令這一首38年前的音樂作品再度翻紅。而近日「天后」容祖兒（Joey）在另一綜藝節目《為歌而讚2》演唱這首歌同樣獲激讚，動情的演繹讓不少網友直言是最好聽的版本。

Joey唱《初戀》大受好評。（影片截圖）

在節目中，身穿紅色短裙的Joey活潑可愛，一邊唱《初戀》時一邊甜蜜擺動，而且面帶笑容，讓聽者有戀愛的感覺。唱功早已獲肯定的她，無論氣聲﹑高音位置都顯得相當細膩好聽，再加上極佳的投入感，整場表演充滿午夜都市感，復古魅力滿滿，不少網友都直言要循環聽多幾次，甜蜜程度超標，留言表示：「太好聽了」﹑「好甜的初戀」﹑「目前最好聽的版本」等，甚至有網友表示之前已有多位歌手翻唱多個版本，不過因為Joey版本的出現，令他愛上她的版本，果然「天后」一出馬，非同小可。而曾比特的版本亦好評如潮，只能夠說各有不同味道。

「天后」的唱功果然厲害。（影片截圖）

曾比特的《初戀》版本亦好評如潮。（影片截圖）

Joey選擇《初戀》這首歌，亦讓在場嘉賓好奇她的初戀回事，原來她的初戀是對一位同輩男生傾心：「是很久以前就是讀書的時候，（是不是一個偶像？）是一個同學，（學長還是同一輩的？）同一輩的，然後這個同學我沒有覺得很特別，但是有一天，我突然間發現他流鼻血了，他就把他自己的膠框眼鏡脫掉，眼前一亮，立刻愛上。」

Joey回憶初戀往事。（微博圖片）

另外，在節目中她自爆小時候是黎明派，對他甚是喜愛：「我自己小時候是黎明派的，那我聽歌的可能會對於張學友的作品會每一首都會覺得，他唱功很了不起。但是每一次聽到黎明的情歌，你就會覺得就算自己當時沒有談戀愛，好像是自己已經有戀愛的經驗。然後聽到華仔的歌，就覺得他好像是一個活生生的電影人物，然後會跑出來，然後唱歌給大家聽，就覺得每個人都原來是有自己的魅力。」

Joey自爆小時候是黎明派。（《為歌而讚2》微博圖片﹑黎明微博圖片）