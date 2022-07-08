乘風破浪3｜容祖兒現身助陣比賽　阿Sa完全唔知：藏得好深

內地綜藝節目《乘風破浪3》（前稱《乘風破浪的姐姐》）今（8日）進行第四場公演選隊員環節，除了各位姐姐需重組之外，節目組亦非常花心思邀請了第一代﹑二代各三位姐姐前來助陣，其中阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）眼見容祖兒（Joey）出現時相當驚訝，看來她們事前是不知道好朋友會前來助陣比賽。

第一﹑二代姐姐現身助陣比賽。（影片截圖）

在各位姐姐已經組隊成功後，節目組就宣佈第四場公演規則，其中一個環節就是邀請了第一代﹑二代的各三位姐姐助陣，當Joey出現時立即令阿Sa﹑阿嬌相當意外，而同隊的成員徐夢桃就好奇發問：「你倆知道嗎？」而她們則表示不知道，隨即阿嬌就同阿Sa輕聲細語表示:「她好調皮，她不會已經來了吧？」而阿Sa此時就拿出手機向Joey表示：「你個壞女孩，藏得好深。」看來Joey是想給驚喜她們。

容祖兒出現令阿嬌同阿Sa相當意外。（影片截圖）

阿Sa私訊Joey。（影片截圖）

6位姐姐身為助陣嘉賓，她們會分成兩組同兩位隊長寧靜﹑那英合作，如果三代團姐姐的分數超過師姐分數則額外獲得全員晉級的機會。第二代姐姐的Joey﹑吉克雋逸﹑江映蓉同那英一組唱跳┌《信自己》，而李斯丹妮﹑孟佳﹑金晨則同寧靜一組唱跳《你》，相信舞台效果會非常厲害，令網友都相當期待。

那英同第二代姐姐練舞。（影片截圖）