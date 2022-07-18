童時愛上你．劇評二｜愛情加爭產真係拼唔埋　高海寧尚有進步空間

無綫（TVB）劇集《童時愛上你》第6-15集劇評。



《童時愛上你》第二周收視為14點，第三周下跌至13.8點，成績仍然偏低，不少網民都指出問題在於劇本，追看性不足。上一篇劇評都提過，《童時愛上你》就劇本上看，非常着重於主角高海寧的演技，而高海寧的演釋實在欠缺了一些層次，在很多場口的演出不似一個8歲小妹妹，令觀眾覺得有違和感，從而影響了觀感。

《童時愛上你》由高海寧和張振朗主演。（《童時愛上你》截圖）

這兩個星期的故事可分為兩大部份，高海寧與張振朗的愛情線以及「雷家」集團爭權的爭產線。談情說愛是TVB的拿手好戲，當然沒有什麼問題，由高海寧與張振朗相遇，到高海寧意外失憶，再到相戀，高海寧尋回記憶後的故事都是一氣呵成。硬要說其中的不足的話，高海寧失憶後變成8歲妹妹可算是有點牽強，之後講高海寧因為差點被雷劈中，又神奇地回復記憶，更是令觀眾留下滿腦子問號。如果高海寧失憶和回復記憶是整個故事的核心的話，其實可以做得更好更有舖排，而不是突然失憶然後又突然尋回記憶。

高海寧差點被西劈中然後又恢復記憶。（《童時愛上你》截圖）

會唔會牽強咗少少。（《童時愛上你》截圖）

相比起愛情線，《童時愛上你》的爭產故事線更來得出色，「兒子」袁文傑逆襲「爸爸」胡楓，胡楓扮老人癡呆，袁文傑與高海寧的爭鋒相對，陳展鵬從中協助隱瞞高海寧失憶的真相，角色可發揮的空間相當多，而且劇情豐富得多。

劇集接近尾聲。（《童時愛上你》截圖）

爭產線的比重是否過多呢？以小品愛情劇掛帥，但卻發現近半劇情都是爭產，顯然對觀眾來說是貨不對辦。雖然兩條故事線獨立去睇並無不妥，但合併在一起卻會「正正得負」，令人失焦。在上一集大家還沉浸在高海寧與張振朗的浪漫愛情故事之中，但下一集就來個六國大封相爭產、爭權，試問又怎能夠令觀眾投入呢？倒不如將《童時愛上你》徹底地大執變成一套有愛情線的爭產劇，可能會更迎合觀眾群口味，收視更加高。