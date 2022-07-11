回歸｜後生版郭晉安、陳煒竟然係佢哋?　游嘉欣演空姐好搶鏡

無綫劇集《回歸》今晚（11/7）首播，劇集由郭晉安、陳煒、吳偉豪及周嘉洛主演，故事橫跨香港回歸直到現在，以區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）離婚後，各自在中港兩地經營粵德居，後來陳煒決定回港開設分店爭奪粵德居品牌為出發點，講兄弟磨擦，夫妻感情以及家庭團聚。



無綫重頭劇《回歸》今晚首播。（《回歸》截圖）

首集主要介紹劇中各人關係，區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）於回歸前離婚，郭晉安留在香港發展餐廳粵德居，而陳煒則到內地發展同名餐廳粵德居，兄弟幼子家健（周嘉洛飾）和兄長家謙（吳偉豪飾）則分別跟隨父母。後來陳煒和吳偉豪回到香港，繼而發生磨擦。

區耀祖（郭晉安飾）。（《回歸》截圖）

後生版區耀祖（何廣沛飾），真係唔多似。（《回歸》截圖）

鄧麗娟（陳煒飾）。（《回歸》截圖）

後生版鄧麗娟（陳曉華飾），真係「歲月催人」，完全唔同咗樣。（《回歸》截圖）

值得留意的是，郭晉安和陳煒的25年前版本分別由何廣沛和陳曉華，兩位都是近年無綫力捧的演員，屬後起之秀，而且現實的年齡差距也十分符合劇集需要，其次，從首集中可以看到周嘉洛、吳偉豪兩位年輕佔的戲份頗重，相信亦是劇集《回歸》的另一大看點。

安若彤（游嘉欣飾）在劇中任職空姐。（《回歸》截圖）

有一幕講述安若彤（游嘉欣飾）任職空姐時，因為乘客無理要求而與他頂嘴，最後更被解僱。整件事被吳偉豪看在眼裡後，吳偉豪更上前遞上卡片，說：「之後想搵工可以嚟我度。」就似是英雄救美一樣，十分帥氣。資料顯示，游嘉欣將會暗戀吳偉豪，會有感情線。