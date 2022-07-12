童時愛上你｜高海寧爆孖張振朗深情激吻好有Feel：嗰種感覺都幾好

《童時愛上你》昨晚一集Ding哥（張振朗飾）和雷紫彤Amanda（高海寧飾）大放閃光彈，劇情講到紫彤在露營時意外被蛇咬後突然回復記憶，遂把握機會與Ding哥在天台盡訴心中情。原來紫彤很早以前就與Ding哥邂逅過，當時工作壓力爆煲的紫彤獨自行山時迷路，正當她想放棄時，Ding哥剛好在附近參與野外定向路過，紫彤靠着Ding哥的「一點光」重新振作。紫彤又親揭其經營的化妝品牌「Double P」名字由來是當時Ding哥身上的「Power Of Pain」衣服，隱藏的「愛的密碼」非常浪漫，之後兩人上演情深一吻，Ding哥問：「錫我係彤彤定Amanda？」紫彤則回答得很有意思：「係對你有記憶嘅雷紫彤！」可惜紫彤翌日醒來後，又變回只有8歲心智的彤彤……

呢幕戲真係好浪漫。（劇集截圖）

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高Ling拍這場戲下了不少功夫，她說：「唔想彤彤出嚟效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要係真實，所以要唔好諗咁多，當諗得太多嘢就會勒住勒住。最尾我說服咗自己，做番彤彤要做嘅嘢就OK，反而愈放做出嚟效果就愈真。」講到天台接吻戲，高Ling直認拍攝第一Take時已經好有Feel：「大家錫完之後分開停頓對望嗰幾秒，嗰種感覺都幾好。」

高海寧直言有feel！(高海寧ig)

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