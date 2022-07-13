爸爸當家 | 李亞男對天賦認知是高和美　11歲身高已達170cm

王祖藍與李亞男擔任固定嘉賓的親子觀察類真人騷《爸爸當家》，聚焦當前社會中的「全職爸爸」育兒現象，記錄爸爸主導的家庭育兒日常，祖藍每集都會分享不少自己與爸爸或者女兒相處的點滴，引起網友討論。



李亞男與王祖藍夫妻檔參與節目。（微博@李亞男LL）

節目中，街舞舞者肖傑談起自己曾經歷大起大落，祖藍表示有同感：「其實就是突然之間從認可到不被認可，但是現在已經豁出去了。」他續指道：「我覺得現在做了一個爸爸之後，最需要認可你的就是你家人，全世界都覺得王祖藍你好醜， 你為什麼娶到這個老婆！然後突然之間，自己可以騙自己，Gabby說一句，爸爸你好靚仔！這一句就覺得自己靚仔了。」

祖藍有兩個可愛的女兒。（Instagram@wong_cho_lam）

見到吳敏霞老公以各種測試去探索女兒的天賦，主持人李艾也向李亞男提問：「從小有沒有發現自己在某些地方有天賦，跟別人不一樣？」她故作正經地說：「我就是高，還有美吧」，之後一秒破功，揶揄自己「不要臉」。雖然這兩個特點是最顯而易見的天賦，不過李亞男指其實小時候不知道：「十一、十二歲的時候就已經很高，170cm，所以就很突出。然後身邊一些叔叔阿姨就跟我爸媽說，你女兒好美啊，去選美吧，不去選就浪費了，然後到19歲的時候就去試試看吧。」於是，她在2004年、2005年分別奪得溫哥華華裔小姐冠軍及國際華裔小姐競選冠軍。