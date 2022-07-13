網友投訴易烊千璽考公職被洩露個人信息　粉絲舉例胡適為偶像平反

21歲內地男星易烊千璽向來風評不錯，近日因出現在中國國家話劇院擬聘名單中而引起爭議，包括三次面試只進行了一次，免除筆試等，遭大眾質疑明星是否有特權，雖然官方回應指他尚未被錄取，不過輿論仍未平息。日前，又有網友於微博表示，在打政府熱線投訴易烊千璽考編制等行為存在嚴重問題後，易烊千璽後援會似乎比自己先一步得知處理結果，且該投訴人並沒有對服務做出評價，但賬號卻顯示「非常滿意」，疑似信息洩露。



+ 2

昨日（12日），該網友再次發文，指易烊千璽的部分粉絲獲取了自己的個人信息，並在網上公開傳播、威脅，懷疑實名信息被洩露給了被舉報方，因此尋求社會各界的幫助。

該網友再度發文指個人信息被洩露、傳播。（微博截圖）

儘管事件一波未平一波又起，但易烊千璽本人及官方工作室都尚未有任何回應。然而，他龐大的粉絲群卻開始為偶像平反，更以文學家胡適為例，將兩者相提並論：「1917年胡適26歲，剛剛留學歸國不久，免筆試進入北京大學做教授；2022年易烊千璽22歲，剛剛畢業不久，影視佳作頻出，獲過很多演技類獎項，免筆試進國家話劇院當演員，這有什麼不能比較的。」

粉絲將胡適與易烊千璽相提並論。（微博圖片）

這番言語一出，網友自然也坐不住了，與粉絲掀起罵戰。不過，粉絲似乎有理有據，甚至從易烊千璽與胡適的知名度、貢獻、獎項等方面進行比較。首先，易烊千璽微博粉絲9003萬（實際9001.6萬），胡適沒有微博，但超話粉絲有1161個，前者勝；其次，易烊千璽去國家話劇院可以創造好的話劇作品，而胡適只是當時時代需要，依然前者勝；第三，易烊千璽曾獲香港金像獎最佳新演員獎，更質問「胡適得過啥？」，所以還是前者勝。殊不知，胡適是世界上擁有最多博士學位的人之一。對於粉絲的種種言論，網友也哭笑不得，紛紛留言道：「你說他讀過書吧，他能把二者相提並論，你說他沒讀過書吧，他還知道拿胡適比」、「北大教授到北大校長再到教育部部長，竟然淪落到和一個青年演員相提並論了」、「易烊千璽看了都要哭」等。

易烊千璽2013年以組合TFBOYS出道，近年行演技派路線，在電影界大展拳腳，並於2020年斬獲第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎、第14屆亞洲電影大獎最佳新演員，以及蟬聯2020、2021年福布斯中國名人榜第一名，去年主演的電影《長津湖》、《奇跡·笨小孩》口碑不俗，算是內地影壇的一位後起之秀。

易烊千璽於影壇成績斐然，是首位00後票房破百億的影人。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）