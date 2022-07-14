劉德華一個原因堅拒做《2022中國好聲音》導師　只做見證人睇開場

劉德華（華仔）接下《2022中國好聲音》見證人，導師有首次加入的梁靜茹與廖昌永、李克勤、李榮浩，華仔所屬經紀公司表示華仔會見證「好聲音」第一期開場的起步，和最後一期總決賽現場，與所有導師一起見證冠軍的誕生。



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過去劉德華接受魯豫訪問時透露有節目邀約擔任導師，但是自己不敢，他解釋：「我不知道（原因），我怕，因為他們在做導師的時候，可以聽得出那個節奏不對什麼的，我聽不出來，我感覺我還沒到導師那個位置。」相當謙虛。

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