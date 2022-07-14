吳啟華轉戰內地收入激增　大灣區置業交社保：我終於是中國人

吳啟華近年主要在內地發展，鮮有參與綜藝節目的他，最近因《開播！情景喜劇》掀起不少話題，加之適逢香港回歸25週年，吳啟華日前又作客訪談節目《魯豫有約一日行》，大談回歸前後的個人生活軌跡的變化。



吳啟華作客《魯豫有約一日行》，暢聊個人生活軌跡的變化。（微博@魯豫有約）

早在2006年開始，吳啟華就已經於內地置業，近年在大灣區生活他表示：「我現在主要在內地生活，以前總覺得不是一個真正的中國人，二十五年回歸給我最大的感覺，我終於是一個中國人。」他透露自己已經繳付了兩年社保（社會保險）：「通過會計師幫我們，就是我的收入要經過那個公司，那個公司會幫我買社保。」

吳啟華稱二十五年回歸最大的感覺是「終於是一個中國人」。（視頻截圖）

談及在內地的工作，吳啟華曾參與過很多商演，且不會太挑剔，因為自己並不是一個有太多包袱或架子的人：「三四年前，比如年底很多公司都會做年會，都請我們做嘉賓。我記得有一年11月還是12月，這個月裏面我有二十幾場活動，只要不是那種什麼投資什麼金融公司不去之外，其他的什麼都可以做。」

旺季會有很多商演。（視頻截圖）

雖然吳啟華在內地知名度不錯，演技也備受認可，但在拍戲方面，還是很被動：「我說要拍，現在也沒有多少戲拍啊。我也不紅啊，如果我很紅可能會好一點。」儘管不是大紅大紫，不過他坦言也曾有屬於自己的時刻：「比如說《妙手仁心》、《倚天屠龍記》，那個時候就可以說是我最光輝的時候。但可能內地市場還沒有完全打開，就只能在香港。反正我覺得97年之後回到內地，打開了內地市場，這段時間可能沒有香港那段時間紅，但是收入肯定是比以前多很多。」

吳啟華自認未曾大紅大紫，不過有屬於自己的時刻。（視頻截圖）

談及來內地的原因，吳啟華直言其實自己一直都很喜歡內地：「就從八幾年來內地之後，我就覺得這個地方就是我的國家，我一直在英國，在別的國家被人罵，看不起我，因為我是中國人什麼的。我覺得什麼情況！現在能做中國人多好，我還因為帶著香港的那些思想什麼，來到內地的話感覺就是有優勢。」

吳啟華於英國留學期間曾被人看低。（視頻截圖）

作為一個演員，吳啟華認為演戲是工作也是藝術，有的戲擺明是為錢，有的戲錢少一點也無妨：「有一次在香港有一個很破的劇本，我沒有工作又沒有錢，有點錢都好嘛，演一個瘋子，我就不知道怎麼演，但是我很努力，盡力把我的戲演好，那個導演當時也是TVB的，他也覺得沒辦法，大家盡力做好吧，那次我們合作很愉快，成為了朋友。然後回到TVB，再碰到他，剛好有一個角色，溫兆倫是男一號，還有一個男二號的角色，本來是林家棟演，但被公司派到另外一個工作去了，然後就空出來一個角色，他就想起我，你回來得正好，幫我拍這個戲。」正因為這套戲，吳啟華在香港又開始有了知名度，雖然收視欠佳，但他卻獲得了著名監製鄧特希賞識，在《壹號皇庭V》中飾演警察徐偉傑，又因為《壹號皇庭V》，拍了《妙手仁心》系列，被大眾熟知。