任達華與琦琦的女兒任晴佳(Ella)眨眼已經18歲,無論樣貌或身材都遺傳父母優良基因,頗有超模風範,深受各大時尚雜誌、品牌青睞。



Ella甜美中又有幾分冷艷。(Instagram@ellayamm)

日前,正在西班牙帕爾馬度假的Ella身穿藍色bikini,戴著墨鏡,如行catwalk一般走在無邊泳池邊緣,身後是一望無際的大海。即使是側面,也不難看出她的腰部曲線,110cm長腿更是吸睛,身材比例堪稱完美。不少網友都紛紛留言道:「this should be on the cover of a magazine.(這應該做雜誌封面)」、「女神Ella」,媽媽琦琦也留言大讚「Amazing(驚艷)」等。

點擊下圖睇Ella更多靚相: