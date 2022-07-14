童時愛上你｜袁文傑棄暖男形象做逆子　趁胡楓如廁當面「攤牌」

《童時愛上你》不乏好戲之人參演，高海寧、張振朗、陳展鵬、胡楓、袁文傑、尹詩沛等等，其中袁文傑更一改暖男形象變成逆子，為了利益不惜出賣公司，更與爸爸胡楓作對，令人看得咬牙切齒。



袁文傑曾是ATV力捧小生。（網上圖片）

袁文傑於1991年陪伴朋友投考TVB藝員訓練班時，意外獲取錄，同期同學還有古巨基，修讀完畢後沒有加入TVB反而轉到外面發展。他先是當上了模特兒，後來經介紹之下獲機會於電影《家有囍事》中飾演「家明」一角。及後他在1993年再次參加《第二屆寶麗金卡拉OK模特兒大賽》後贏得冠軍，亦簽約出道成為歌手。

袁文傑與太太張潔蓮。(ig圖片)

1997年後袁文傑加入亞洲電視，十分受到重用，2017年袁文傑轉簽無綫後也是他事業上另一高峰，除了因為《不懂撒嬌的女人》飾演「游俊傑」而被封暖男外，以「潮偉」出現在《愛回家之開心速遞》亦令他暖男的形象更入屋。

這一幕充滿了味道。（《童時愛上你》截圖）

昨晚（13/7）《童時愛上你》中講到。因為袁文傑（飾雷德信）與爸爸胡楓（飾雷鎮嶽）反目，知道胡楓要對付自己，所以袁文傑故意拿走了廁所的廁紙，趁胡楓如廁時闖入廁所和他「攤牌」。袁文傑與胡楓互罵的一幕充滿住火藥味，十分精彩，不少人網民亦大讚袁文傑好演技，演暖男可以，演逆子也是手到拿來。