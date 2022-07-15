余安安名字原來跟熊貓安安有關 ：唔信有圖為證㗎！

海洋公園的大熊貓安安近日傳出身體不適，已經兩周沒有出現在展館，護理員見安安有食欲不振的情況出現。香港藝人余安安昨日（14日）在社交平台表示：「今日聽到熊貓「安安」唔舒服，我個心都好唔舒服，始終當年霑叔（黄霑）同我改藝名都係因為隻熊貓安安！」余安安立即上載當年有關的剪報，更表示幸好她的媽媽喜歡儲起剪報，令她很容易便找出來。

余安安表示聽到熊貓「安安」唔舒服，我個心都好唔舒服 (ig@candiceyuonon)

余安安本名是余德纓，余安安在1977年參演了黃霑編導的電影《大家樂》。黃霑得知大陸有一隻熊貓叫安安，在內地很受歡迎，所以黃霑為了令余安安同樣受到觀眾歡迎，便為他改了藝名做「余安安」。余安安亦提到自己是1975年出道而樂園的大熊貓安安是在1986年出生，所以自己的藝名應該不關大熊貓安安事。但余安安仍然祝福大熊貓安安身體健康，差點弄出一個大笑話。

安安原來已經105歲 (ig@candiceyuonon)

大熊貓安安及佳佳是中央在1999年送贈於香港慶祝回歸兩的周年的賀禮，當年12歲的大熊貓安安與20歲的大熊貓佳佳在3月11日開始正式在香港定居，當年大熊貓安安與佳佳不時在電視節目中出現，在1999年資訊節目《天地最前線》便報道過牠們在港的生活。但大熊貓安安與佳佳並不相愛，安安更會攻擊佳佳，所以兩熊未能成功繁殖下一代，直至2007年盈盈及樂樂的加入，才成功繁殖下一代。《東張西望》當年亦有報道過劉德華出席盈盈及樂樂來港時的新居開幕儀式，這位天王更化身「星級護理員」走進牠們的家打點，非常細心。而於2016 年大熊貓佳佳健康急劇轉差，最後在居所內安排安樂死，終年38歲。而安安今年已經35歲，相等於人類的105歲（已是熊瑞），近日傳出熊瑞安安過去兩周出現食慾不振的情況，故未有於展館出現，園方直言：「安安最近情況麻麻地」，期望港人多入場為安安打氣。

海洋公園呼籲市民為安安集氣。（Facebook/@海洋公園）