乘風破浪3 | 容祖兒《信自己》接飛撲克型爆　薛凱琪膝蓋打針痛哭

內地綜藝節目《乘風破浪3》迎來第四次公演，三季姐姐同台競技，非常精彩。今次薛凱琪（Fiona）與譚維維、齊溪、郭采潔、毛俊傑一組，表演《野蠻生長》，對戰二代師姐團容祖兒（Joey）、那英、江映蓉、吉克雋逸演繹的《信自己》。



據舞蹈總監陳琦沅透露，《野蠻生長》舞蹈難度最高，姐姐們需要在U型道具中來回跑上滑下，由於Fiona膝蓋有舊傷，因此難以發力，多次練習都難以完成動作，令她疼痛難忍。Fiona無奈表示：「沒有想到上不去，因為膝蓋沒有勁，然後一上，我就感覺到我膝蓋中間有一個（撕裂扭曲的感覺），就是不能忍了這個疼。」

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雖然這個舞蹈相當艱難，但Fiona依然沒有放棄嘗試，同隊的姐姐見狀都勸她休息，Fiona不想因為自己影響團隊，感到有些無力又自責，於是忍不住哭了：「真的，我會睡不著，今天給我試試。」在台下稍作休息後，Fiona一直看著隊友們辛苦練習，於是走上前同助手商量：「你給我試一次吧，我的邏輯是，我今天晚上不行，我明天也不行。」

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為了更好地演出，最後Fiona找了醫生為膝蓋打針，她睡在梳化上，隊長譚維維、隊友郭采潔、毛俊傑陪伴在旁，Fiona痛到大叫，令人心疼。在後台訪問中，她流著淚表示：「我就想要做特別，我不想要做花，我寧可做仙人掌，就是野蠻生長。好好地享受活的這一刻，你未來會怎麼樣，誰知道呢？」

Fiona聯絡醫生為膝蓋打針。（視頻截圖）

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不過，最後Fiona組惜敗Joey組，不過在她看來，自己隊伍並沒有輸，至少戰勝了自己，也完成了一個震撼的舞台。