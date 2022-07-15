乘風破浪3 | 胡杏兒人氣包尾止步節目　感恩與眾姐姐合作：無憾了

Twins、薛凱琪（Fiona）、胡杏兒等有份參與的內地綜藝節目《乘風破浪3》已臨近尾聲，第四次公演邀請前兩季師姐助陣，精彩加倍。今次杏兒與于文文、趙夢、張薔、唐詩逸、許茹芸一組，演繹羅大佑的《你的樣子》，對戰一代師姐寧靜、李斯丹妮、孟佳、金晨的《U》，令人倍感期待。



杏兒與于文文、趙夢、張薔、唐詩逸、許茹芸演繹羅大佑的《你的樣子》。

《你的樣子》團隊集結了唱將張薔、許茹芸，結他手于文文、Bass手趙夢，舞蹈家唐詩逸，實力強勁，而杏兒在隊內做高音擔當，一展唱功。然而，儘管舞台集結和聲、舞蹈及樂器，但依然未能挑戰成功，且總分靠後，由於杏兒今次競演個人喜愛度排名包尾，因此止步節目。

杏兒人氣包尾。（視頻截圖）

雖然「乘風破浪」的旅程告一段落，不過杏兒通過節目收穫了很多，她感激節目組邀約的同時，在整個排練及參與比賽的過程中，不知不覺自我增值不少，而且激發了她的舞蹈潛能，杏兒表示：「很高興今次有機會參與這個極受歡迎的節目，我也沒想過可以走這麼遠，始終是自己一名演員，跳舞不是我的專長，可以在節目中嘗試四個不同舞台的演出，其實很開心，亦有得着。當然，很高興今次認識到這麼多極具專長的姐姐，今屆的姐姐都很厲害，能歌善舞，又懂樂器，很開心能夠成為一份子。經過今次的參與，發現原來自己都很喜歡跳舞，跳完就像會上癮一樣，自覺跳極也不夠，希望還再抽時間去學習。在這個舞台很有魔力，跳舞唱歌得到滿足感，而且跳舞可以幫助減肥。」

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現時身在無錫拍劇的杏兒透露，完成拍攝工作後便會返香港，與久未共聚的家人見面，享受天倫樂。