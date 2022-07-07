乘風破浪3︱胡杏兒商業資源贏四港星　Twins被拋離僅兩品牌推廣？

內地綜藝節目《乘風破浪3》播出過半，雖然今次在選歌、造型方面有些差強人意，但不少女藝人實力都不錯，隨着人氣的增長，姐姐們的商業資源也接踵而至，當中最多的一位，要數王心凌。



王心凌藉節目翻紅，人氣急升。（微博@王心凌工作室）

39歲的王心凌是不少網友心目中的女神，初舞台的一首《愛你》掀起「王心凌女孩」熱潮，在個人喜愛度榜單中一直名列前茅。節目最大的金主「金典牛奶」給予她「星推官」的頭銜，有指這樣的合作短則三個月，長則半年、一年，可以視作是品牌對藝人的觀察期。由5月20日節目開播至今，王心凌已為6個品牌宣傳推廣，領跑一眾姐姐。

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品牌數量緊接王心凌的，要數胡杏兒，儘管近排在節目中人氣有所下跌，但她的商業資源還算不錯，幾乎全是品牌大使，且都是知名品牌。

相反，一直人氣高企的Twins並沒有代言任何品牌，在節目播出後，只接了兩個推廣，一個是果汁品牌，一個是美妝品牌，都是一次性合作。而吳謹言也沒有任何代言，但在小紅書有不少小商品的推廣，收入應該很可觀。

同樣地，幾乎每個星期都登上微博熱搜的薛凱琪商業資源也平平，僅被紐約品牌kate spade給予「品牌好友」頭銜，不過藉品牌之力，她登上了時尚雜誌《Madame Figaro》中國版的副刊《Madame Figaro Mode》6月封面。

薛凱琪是kate spade品牌好友，且拍攝了雜誌封面。（微博@薛凱琪）

除了以上女藝人之外，節目中的其他女星不多不少也有一兩個品牌合作或者推廣，總的來說，通過節目還是收穫了些人氣與商業資源，至於最大贏家，還有待觀察。