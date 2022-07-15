乘風破浪3 | 鍾欣潼台上錫蔡卓妍甜到漏　謝霆鋒驚喜亮相拉票

內地綜藝節目《乘風破浪3》已接近尾聲，容祖兒（Joey）作為第二季師姐返場助陣第四次公演，不過就未能與Twins同台表演。今次蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）與王心凌、張天愛、吳謹言一組，演唱《孤獨頌歌》。有別於其他組別的勁歌熱舞與型格舞台，五人演繹爵士曲風，還略帶舞台劇感覺，最後全員安全進入最後一次公演，令粉絲放下心頭大石。



《孤獨頌歌》舞台復古甜美。（微博@乘風破浪）

其實今次《孤獨頌歌》的排練過程狀況百出，好似徐夢桃因故退賽，需要重新走位、排練；隊長王心凌要同時兼顧兩個舞台，又不慎扭傷腳等，所以阿Sa任副隊長幫忙分擔，而張天愛則負責原本徐夢桃的鋼管舞部分，由於從零開始學習，且時間緊迫，她在綵排時忽略了表情管理，有些刻意同誇張，被舞蹈總監陳琦沅指「顯得做作」，令張天愛大感沮喪，獨自留在訓練室，阿Sa、阿嬌與吳謹言察覺到異樣後，便前往安慰她。阿嬌直言：「我跟你說我也曾經有這個感覺，因為他說我這一次是（表情管理）有史以來最好的，所以我每一公都是表情管理得不太好，所以不要（放在心上）。」

通過五人的共同努力，在短短三日的時間迅速進步，於是獲得了表演結束後，現場連線好友拉票3分鐘的獎勵。今次的舞台以藍色為基調，五人以復古造型亮相，甜美可愛，在台上大跳雨傘水中舞，期間阿嬌還錫了一啖阿Sa的臉頰，相當sweet，即刻在網上引起熱議：「Twins全世界最甜」、「老夫老妻是這樣的」、「特別是親完後的表情～甜蜜又帶著點害羞」等。

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表演結束後，Twins邀請好友謝霆鋒幫忙拉票，令觀眾同休息室的姐姐都相當興奮，霆鋒直言隔著屏幕也感受到了觀眾的熱情，大讚姐姐們演出精彩，呼籲大家投票。不過，最後霆鋒還不忘揶揄阿Sa一番：「但是阿Sa這一集是做那個隊長（副隊長）的話，我還是懷疑大家，能不能聽懂她的國語。」令阿Sa忍不住反白眼，不忿地講道：「我有那麼差嗎！」更對著主持人謝娜說：「我進步好多是不是，你告訴這個人！」將現場氣氛推向高潮。其後，網友也紛紛笑言：「全場秒變迷妹」、「逼死謝霆鋒只需要一個蔡卓妍」、「霆锋好靓仔」等。