東張西望｜驗樓、驗窗拖兩年棚架都唔拆　唐樓戶被迫同老鼠一齊瞓

香港人做餐死都係求一個安樂窩，但如果安樂窩變成「老鼠樂園」就十分慘。《東張西望》今日（15/7）一集講到荔枝角一棟舊唐樓於2019年8月被政府納入強制驗樓、驗窗計劃之中，計劃開始後承建商也如期搭棚，可是後來卻間接令這棟大廈變成老鼠溫床。



住戶指大廈衛生情況非常惡劣。（《東張西望》截圖）

據報道，該揀大廈沒有業主立案法團，所以工程就交由政府指派的承建商處理，棚架亦於兩年前搭好，但是驗窗後棚架並未有如期拆除，亦因此加劇了大廈的衛生情況，引來了不少老鼠長駐大廈內。《東張西望》以「老鼠樂園」來形容大廈的情況。

棚架兩年都唔拆。（《東張西望》截圖）

有住戶表示，因為棚架沒有被拆除，所以老鼠會沿着棚架爬入大廈，平日也會在棚架上到處遊走，而且更會咬爛每層的垃圾袋，直接令大廈的衛生情況惡化。大廈業主Sam及訪時說：「一晚會見到10幾20隻，老鼠屎層層都有，頭先喺樓梯口都見到，（老鼠屎）好似雪花咁，成地都係。」

到處都是老鼠。（《東張西望》截圖）

後來《東張西望》去信有關屋宇署，回覆指這楝大廈被挑選為「樓宇更新大行動2.0」第二類樓宇，所以於2021年2月安排了承建商替大廈進行修葺工程。期後工程完畢，拆除棚架後大廈衛生才得到改善。

後來屋宇署指會拆除棚架（《東張西望》截圖）

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