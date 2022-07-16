鄧紫棋閉關190日攜新專輯回歸　推出音樂連續劇：14首新歌14個MV

鄧紫棋（G.E.M.）於1月7日發文宣布閉關，專心準備新專輯，190日以來沒有更新任何社交平台，亦沒有公開露面，令粉絲甚是掛念。今日（16日）凌晨，G.E.M.突然清空Instagram、Twitter，將微博設定為「儘顯示半年內容」，網友紛紛猜測她即將回歸。



G.E.M.在一月時宣布閉關，半年來沒有任何消息。（微博截圖）

中午時分，G.E.M.在微博發長文，帶著新專輯《啟示錄》宣布回歸：「14首新歌、14個MV，和一個我人生中首次當編劇的完整故事。」據她介紹，這張專輯是一個音樂連續劇：「整張專輯裏每一首歌有一個獨立MV，串起來卻是一個有連續劇情的完整故事。我能預計到做這樣一件新事情，過程一定會很艱難，所以半年前我選擇了完全閉關，讓自己能完全專注在這個新作品上。」然而，在拍攝期間，由於疫情的反覆，G.E.M.遇到了很多突發情況：「我和團隊經歷了一次次拍攝被迫叫停、必須換演員全部重拍等許多緊急的事情，製作進度受到巨大影響。過程真的比我想像中艱辛好多好多，但在這個嚴重需要愛的世界里， 我相信我能做的就是盡力為大家帶來能讓人重新看見愛、相信愛、回歸愛的作品。所以一切波折都不重要，只要能完成作品。」

今次也是G.E.M.時隔3年再度推出新專輯，雖然只有3張劇照，但已令網友倍感期待：「你終於回來了，華語樂壇不能沒有你」、「紫棋就是為音樂而生的，超級超級期待」、「在這個浮躁、金錢至上的年代，鄧紫棋還能潛心閉關半年製作專輯，而且14首歌曲的MV連起來還是一部音樂劇，這樣音樂人才真正值得我們的尊重」等。