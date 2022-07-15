魯豫有約 | 吳啟華初出道曾需媽媽資助　藝訓班時與藍潔瑛關係好

58歲吳啟華早年在香港影視中塑造了不少令人印象深刻的角色，好似「方唐鏡」、「程至美」、「張無忌」等，近年轉戰內地市場後，他放慢了工作步調，很多時間在享受生活。不知不覺，今年已是吳啟華做演員的第40年，最近他作客《魯豫有約一日行》，分享在圈中多年來的心得。



出道40年，吳啟華對自己的演藝之路最大的體會是「挺苦的」。（微博@魯豫有約）

藝訓班學習內容豐富 首拍廣告便與張曼玉合作

1982年，吳啓華參加TVB舉辦的第12期藝員訓練班，在讀期間幾乎什麼都要學：「表演、舞蹈，舞蹈都分好幾種，現代舞、古典舞；然後聲樂，練聲的；語言的訓練；流行歌曲……它沒有教得那麼深入，但都是入門教你怎麼樣怎麼樣，然後就靠自己慢慢去練，因為一年的時間很快就過去，而且後面的一季基本都是出去電視台實習，就直接去拍戲了，就是跑龍套了。就演一句對白，甚至沒有對白的那些角色，一邊拍一邊學。」出道後的第一次觸電，他就獲得與張曼玉一起拍廣告的機會，且還是誤打誤撞：「那個時候還是因為我哥吳啟明，他去試鏡的時候，說一起去嘛，反正都去了，我就說隨便，結果他們就用了我，然後我就跟張曼玉那個時候認識，跟她一起拍，她那個時候已經是廣告天后了。」

初出道要靠媽媽支援 在TVB服裝妝髮都要親力親為

雖然吳啟華做臨記的時間並不長，但與同期的劉青雲、劉嘉玲、商天娥等相比，發展還是稍遲，令他一度懷疑自己是不是入錯行，更要問媽媽借錢：「我記得從畢業到第一次離開TVB的好像五六年吧，那段時間欠了家裏十幾萬，但是還好，一離開，那個時候香港電影特別旺，一出去就很多人 找我拍電影，然後幾個月就把那個錢還給我媽。其實這麼多年來，好幾次都是已經窮到銀行卡根本就沒錢，零了，在那愁得，下個月的租金怎麼交，有好幾次這樣的經歷。」

吳啟華續指道：「在TVB很苦的，就算你是男一號又怎麼樣，你還是要自己記自己的衣服，這一場穿什麼那一場穿什麼，自己背個凳子，左手拿著你的衣服，自己出外景這樣。化妝，如果你想省一點時間，你不想又坐車回公司化妝，你自己有能力，就買點簡單的化妝品，或者問化妝間同事拿一些化妝品，你就簡單地在家裏自己化，每天睡覺的時間都不夠的。」

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80年代末轉戰電影圈 收入與TVB天差地別

80年代末，吳啟華轉戰電影圈，拍攝了《川島芳子》、《跛豪》、《阮玲玉》等，他感歎道：「收入差很多！我在TVB當演男一號的時候，才五千不到六千塊一個月，然後我離開TVB之後，在外面拍電影，我是拿了六千塊一天。我那個時候一出去可能就接了八組戲，就是八個電影去拍，然後一天可能拍兩組，早班一組，晚班一組，但TVB我就一個月每天都這樣，一個月才五六千塊。」

不過，出去工作都會遇到一個問題，就是不如電視台穩定，吳啟華表示：「所以其實現在還是有很多出了名的演員都不敢出來的，還是願意留在TVB。你出來不能說馬上就保證你能怎麼紅，但最起碼是一個機會，要為自己著想一點。」

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被問及「是不是鑽石王老五」，吳啟華予以否認，不過透露讀書時期到剛開始拍戲時都有女仔追，還曾同藝訓班同學拍拖，但就沒有透露是誰。主持人魯豫提及藝訓班同學藍潔瑛，大讚對方很美，但經歷令人唏噓，非常可惜，吳啟華直言：「她的精神狀態出現問題了，不知道為什麼。我們訓練班的時候（關係）還可以，總在一起。」

近年吳啟華已在內地註冊影視公司，籌備自己喜歡的劇集作品，作為演員，他仍渴望拍攝更多好的影視以及角色，談及 40年演藝生涯的最大體會，他以「挺苦啊」概括：「八苦二樂，還好這兩年的比例反過來了。」