花兒與少年4 | 楊冪做團長兼顧隊友情緒感心累　罕吐苦水：壓力大

楊冪最近在真人騷《花兒與少年4》中擔任團長，與韓東君、趙今麥、丁程鑫、李斯丹妮、劉敏濤、張凱麗在5個不同的地方露營，每個地方停留三日兩夜。



幾人相處融洽。（微博@湖南衛視花兒與少年）

七人中，楊冪的年紀在中間位置，上有兩位姐姐，下有幾位弟弟妹妹，由於年齡階層不同，加之劉敏濤情緒比較敏感，總是小心翼翼怕給大家徒增麻煩，令楊冪忍不住對年紀最小的趙今麥與丁程鑫說：「我現在心裏壓力很大。」不知道應該如何做是好。

楊冪忍不住吐苦水。（視頻截圖）

其後吃完飯，大家圍坐一起聊天，丁程鑫表示希望各位哥哥姐姐不要因為遷就年紀小的團友而勉強自己，有什麼不開心的地方都可以講，而楊冪有所感悟地說：「我不是一個喜歡旅行的人，我也沒有大家那麼愛大自然，因為我是一個死宅，而且我這麼多年從來沒有旅遊過，是因為一直在工作，就是如果不工作的話，我甚至不知道自己該幹嘛。」她續指道：「所以其實這一來呢，一個是彌補了一下自己這麼多年從來沒有旅遊過的一個遺憾，雖然可能經過這次旅行，我未必會愛上旅遊，比如說搭帳篷這件事給我很大的心理陰影，但是我覺得人和人相處的這個過程，對我來說是更重要的，也可以學習到很多，然後你突然發現，你也可以照顧別人，然後也可以享受被人照顧，這種過程非常好。」

今次楊冪首次擔任團長，面對六位不同年齡段的團友，由起居飲食、生活玩樂等照顧得無微不至，不時還準備驚喜，及時查漏補缺，同時還要兼顧每個人的情緒，對於決策力、執行力、領導力都是一個很多的考驗。