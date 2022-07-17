NFT｜元宇宙有價有市一塊地隨時值300萬　馮德倫、舒淇都係地主

由洪永城主持的無綫（TVB）節目《開腦》介紹近年的新科技知識，第4集就講到近年新興的區塊鏈技術。隨住Facebook更名為META並宣布開拓Metaverse之後，「元宇宙」成為了近年人人熟知的名詞，原來幾年前早已有本地公司SANDBOX搶佔先機，創造了SANDBOX元宇宙，更吸引了龐大用戶量，其中舒淇、馮德倫、Hanjin陳奐仁及張敬軒原來一早已在元宇宙做了地主！



馮德倫、舒淇都係SANDBOX地主。（《開腦》截圖）

節目中講到，SANDBOX與現實土地十分相似，一樣有限額，總數有16萬646塊土地，每一格（塊）為96x96米，128米高，大小差不多為一個紅館，買家可以於專用的交易平台或是NFT交易平台Opensea上購買。《01娛樂》翻查資料顯示，就現時Opensea上售價所見，一塊虛擬土地最平也需2.13ETH（以太幣），即約20,166港元（截稿日計算）。

想做Snoop Dogg鄰居要$300萬港幣。（《開腦》截圖）

同樣SANDBOX與現實生活亦十分相似，土地分高級區、平民區或名人區，以美國殿堂級Rapper Snoop Dogg的土地為例，位於版圖中有利位置，連帶附近的土地也水漲船高，僅僅一塊就已經要價40多萬美金，即超過300萬港幣，是最普通土地的150倍！

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦於去年以3800萬購入一塊24x24的大型土地。（資料圖片）

換算下來即是每塊SANDBOX土地約以$6.5萬港幣購入。（《開腦》截圖）

同樣地，也有不少企業進駐，當中包括UBISOFT、ATARI、滙豐、富豪酒店、新鴻基等等，其中新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛在去年以3800萬購入一塊24x24的大型土地，即有576格，換算下來即是以約6.5萬港幣購入每塊SANDBOX土地。而《開腦》也提到原來馮德倫、舒淇、Hanjin陳奐仁和張敬軒一早已經是SANDBOX的地主。

馮德倫、舒淇都係地主。（網上圖片）