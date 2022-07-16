東張西望｜荃灣酒樓被爆廚房衛生惡劣　經理反擊指被有心人抹黑

近日網上流傳一組荃灣酒樓內廚房的照片，地上坑渠堆滿未煮的食材，更有燒好的燒鵝掛在垃圾桶上，有網民睇到照片後都紛紛留言大叫嘔心，又說：「咁掛真係隨時食死人」，又有人指「好多都係咁，眼不見為淨」，而這件事情亦成為近日的熱話。



真係好恐怖。（《東張西望》截圖）

《東張西望》今晚（16/7）一集親身到了涉事酒樓採訪，酒樓經理出面解釋，表示涉事圖片是由已被解聘的廚房主管拍下，並指對方才是事件的起因：「因為佢處心積慮，嗰啲相入面（嘅人）根本係佢拍檔，佢講返嚟啲人咁做，但係佢唔係及時制止而係用電話影低。（啲相）大概係6月初影，我哋（酒樓）已經提醒佢幾次，但係都咁做，所以我哋就同佢終止合約。」

荃灣酒樓內廚房的照片成為熱話。（《東張西望》截圖）

酒樓發言人指是廚房主管處心積慮。（《東張西望》截圖）

酒樓經理也表示要澄清，所謂「掛在垃圾桶上的燒鵝」並不是燒鵝而是燒鴨，那個「垃圾桶」也不是垃圾桶而是廚餘桶，再者那一隻燒鴨因為燒焦了所以本應就是要被拋棄的，但那個廚房主管又把它掛在桶上。被問到是不是被人惡意抹黑，酒樓經理回答：「我都唔知佢出發點係咩，自己食都唔得啦，何況係畀客人。」節目又指，日前食環署已派員到涉事酒樓巡查，惟未發現有上述情況。

酒樓經理澄清呢隻係燒鴨。（《東張西望》截圖）

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