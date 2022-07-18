李力持移居廣州讚高鐵速度快　住得好使費平仲有TVB睇：我好享受

導演李力持2020年移居珠海發展事業，並於橫琴設立工作室，而近日李力持亦曬出位於中山的度假屋，環境清幽，設有花園，附近有小溪。屋內則是中西合璧設計，用料以木板為主，屋內設有桌球枱、棋牌、麻雀枱、卡拉OK設備等等。李力持透露閒時會相約舊友到家中飲茶，並會親自掃地、打理花園等。而李力持去年已取得港澳居民居住證，買了一部車，在大灣區享受一小時生活圈，非常寫意。



李力持於中山購入度假屋，享受寫意生活。（李力持微博）

以行動力撐大灣區的李力持近日接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，他大讚內地生活幸福感強。他首先稱讚內地鐵路設備完善、質素高。李力持透露早前在柯士甸站乘高鐵到廣州南站，再轉乘半個鐘地鐵便到目的地，他坦言：「我都唔知幾Enjoy，我好享受。」李力持晚上9點多搭車回港，11點多抵家，李力持驚歎道：「我初初坐，我唔覺得係高鐵，我覺得係時光機。」他又詫異英國地鐵沒有冷氣：「喺英國地鐵冇冷氣，我話吓？乜英國地鐵冇冷氣，乜咁落後㗎？我哋好似覺得冷氣係理所當然。」

近期在佛山拍劇的王俊棠早前到李力持屋企作客。（微博@李力持導演）

近日添置了一部新能源汽車的李力持指大灣區交通網絡四通八達，他說：「只要有嘟嘟地圖呢，我邊度都夠膽去。」他讚汽車價格五花八門，由幾萬到過百萬不等，「呢樣嘢就真係冇得頂」，「我覺得呢個真係非常之幸福囉，用咗唔夠十萬蚊買咗架新能源車，買咗之後當堂就覺得自己隻腳長咗。」

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再談到泊車費和油錢，他表示香港泊車月費約2000多元，是內地一年泊車費的價錢；香港一個月油錢也是2000多元，內地新能源車一個月充電只需200多元：「所以我覺得生活上面好幸福。又唔使帶銀包，一部手提電話都四圍走天下。」

李力持與周星馳合作無間，執導過多部喜劇電影，包括《破壞之王》、《國產零零漆》、《唐伯虎點秋香》、《食神》、《喜劇之王》、《少林足球》等。（劇照）

說到住屋問題，李力持指香港一間「細到好似廁所」的劏房租金為5至6000元，他謂：「返到嚟內地，5、6000蚊人民幣可以租豪宅啦！當然你唔好話我要住內地嘅市中心，珠江新城，遠少少呀，5、6000蚊已經住得好好。」他直指香港人多車多，空氣差，反之中山則「四面環山、空氣清新」，他說：「朝頭早俾啲小鳥叫醒，我真係好享受。」而街市買餸都好平，他說：「點解買來買去都未過100蚊嘅？喺香港真係好快就冇咗100蚊㗎啦嘛！」

李力持呼籲港人通關後到內地旅遊。（《麗人麗語》影片截圖）

李力持指不少香港藝人如吳國敬、吳啟華都選擇到中山生活。他認為內地人態度友善，廣東話通用，「唔使下下去講普通話就佢。」而大灣區又可以睇到無綫（TVB），非常便利。

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