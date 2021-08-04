周星馳不正當競爭糾紛案獲勝訴　李力持終止拍攝《喜劇之王2018》

曾經與周星馳合作過多部經典電影作品，如《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》及《喜劇之王》等的李力持，他在2018年4月中，曾公布計劃開拍新片《喜劇之王2018》，然而不久後就收到來自周星馳旗下「星輝海外有限公司」發出的律師信，質疑電視劇《喜劇之王2018》侵權，但當時李力持在社交平台堅稱沒有抄襲，而故事也是全新編寫。早前審判終於出爐，周星馳公司獲勝訴，而該電視劇的拍攝計畫已即時終止。



《喜劇之王》由李力持及周星馳聯合執導。（《喜劇之王》劇照）

事源是李力持在2018年2月宣布籌備電視劇《喜劇之王2018》，此舉在兩個月後引起周星馳注意，當時周星馳旗下「星輝海外有限公司」向李力持發出律師信，質疑電視劇侵權。然而當時李力持在社交平台堅稱沒有抄襲，但願意道歉及修改：「只是創作的靈感像當年我和周星馳一起創造《喜劇之王》電影的靈感一樣，來自於拍攝時劇組發生的真實勵志趣事改編。」

李力持續解釋《喜劇之王2018》這劇名純粹是申報的名字，並非想抽水：「如果你認為損害了你的權益，我願意道歉，也樂意修改。如果你願意，我們可以像以往一起創作《喜劇之王》電影時一樣，一起探討改什麼名字，這樣，即不侵犯你的權益，又可以延續我們對喜劇的情懷。」

近日這宗「不正當競爭糾紛」案件終於有了最終裁決，而廣州正凱文化傳播有限公司發聲明，指《喜劇之王2018》並非周星馳《喜劇之王》的續集或任何相關作品，而劇集目前已撤銷備案，其拍攝計畫亦已經終結。