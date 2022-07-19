林家棟入行33年辛酸史　雖失落今屆影帝但被網民封為「民選影帝」

《第40屆香港電影金像獎》前日（17日）已經完滿結束，各個獎項花落誰家已揭曉，謝賢以85歲高齡憑《殺出個黃昏》奪得最佳男主角成為影帝，因為謝賢需要人來照顧，所以當日林家棟一直在旁為他打點。今屆以《手捲煙》及《智齒》為影帝提名其中一員的林家棟，則成為熱話，成為民選影帝，到底為什麼林家棟會成為「民選影帝」？就讓這文章帶你一覽。

（大會提供）

林家棟現身金像獎紅地氈。（視頻截圖）

林家棟於1988年參加無綫電視（TVB）第15期的藝員訓練班而正式入行，入行後曾經參與過超過100套的電視劇演出及長達10年的跑龍套生活。而林家棟最著名的電視劇就是《大鬧廣昌隆》、《難兄難弟之神探李奇》、《茶是故鄉濃及》及《金裝四大才子》等，但林家棟選擇在演藝事業如日中天時毅然離開TVB，到底是什麼原因令林家棟決心往外闖？

在2001年時，林家棟經伯樂萬梓良介紹下認識了劉德華，當時與劉德華簽約的林家棟，便開始接拍電影。林家棟離開TVB後，一切打回原形由低做起，突然有一日，劉德華要求林家棟「息影」三年，以減退當時被電視劇定型的感覺，限制了林家棟的戲路。沉澱三年後，林家棟由零開始，參與了《愛君如夢》，亦憑這電影首次提名金像獎最佳男配角。其後林家棟一直有參與與劉德華有關的電影製作，如：《無間道》、《黑社會》及《寒戰》等電影，林家棟在《黑社會》飾演霸氣的「東莞仔」，深受大家欣賞，亦成為了導演杜琪峯的固定班底。

劉德華林家棟—大家都知道家棟是由華仔帶出身，即使兩人後來分開公司，但家棟依然心懷感激，在奪得影帝時第一時間在台上多謝華仔。華仔囡囡百日宴時，只有五位圈中好友能夠到場，他是其中一位。（劇照）

家棟憑《愛君如夢》首次提名金像獎最佳男配角。（網上圖片）

林家棟得劉德華鼓勵下，離開他旗下公司再自立門戶，2017年林家棟憑《樹大招風》首次角逐影帝寶座，首次獲得提名便順利登上寶座，可見林家棟的演技廣受好評。林家棟在獲獎後在台上感謝一直支持他的伯樂劉德華，除了劉德華，林家棟更在台上感謝他的媽媽讓他一直追夢：「最重要是用心做好角色，對自己是一位香港演員感到自豪！」

因為劉德華，林家棟成功洗脫「電視味」，《愛君如夢》讓他首次提名金像獎最佳男配角。（網上圖片）

《樹大招風》中林家棟飾演以季炳雄作原型的角色，憑此角色首次奪得金像獎最佳男主角獎項。（《樹大招風》劇照）

林家棟奪得影帝後沒有因此而驕傲自滿，反而提攜不少後輩，有指今屆有份入圍新導演陳健朗拍的《手捲煙》，是林家棟不收分文來支持新人。更有指由林家棟監製的電影《殺出個黃昏》中，採用新人鍾雪瑩及顧定軒，對後輩照顧有加。

金像獎2022｜林家棟憑著《手捲煙》、《智齒》2部電影榮獲最佳男主角提名！（《手捲煙》劇照）

林家棟除了提攜後輩外，對前輩亦十分照顧，像已故演員夏萍，在離世後為她打點一切，儼如親生兒子一樣。日前金像獎頒獎典禮，林家棟更全程陪伴同樣有份角逐影帝的謝賢，除了扶他上下台外，見謝賢想拉下口罩後立即阻止並小心翼翼幫他帶好口罩，指醫生提醒不能拉下口罩，種種行為都令大家都對他敬佩萬分。

林家棟和夏萍多年來以契仔契媽身份相稱。（網上圖片）

網民覺得林家棟像四哥的親兒子一樣。（ViuTV截圖）

金像獎2022｜林家棟也確實在電影圈中貢獻了很多，在2017年登上影帝寶座後，他認為自己對電影圈多了一份承擔與責任。（katung.lam＠IG）

早前林家棟拍攝《潛行》時，因為地上佈滿大小不一的石頭，令地面凹凸不平，林家棟在拍攝時為保護懷中的小朋友而撞傷，更因為傷勢不輕而需送院留醫，出院後亦立即出席《第40屆香港電影金像獎》，向大家表示只是輕傷而已。綜合林家棟的各種行為，已經成功奪得網民的欣賞及讚揚，「民選影帝」這個名譽非他莫屬，網民表示:「出錢出力支持香港電影」、「林家棟已經係影帝」欣賞他的聲音不絕。

電影《潛行》首張官方電影海報。（電影公司提供）