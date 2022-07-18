林家棟悉心照顧謝賢獲網民大讚　好人事蹟回顧哭別夏萍最令人心痛

《第40屆香港電影金像獎》昨晚（17日）圓滿結束，21個獎項全部已經頒發完畢，全晚的焦點自然落在85歲的「四哥」謝賢在林家棟攙扶上台奪第一個影帝寶座的一幕，得到全場嘉賓站立拍掌歡呼。雖然作為四哥的對手，林家棟憑兩部戲入圍仍失落影帝寶座，但他對四哥的貼心舉動卻贏得外界無數的掌聲，而且他過去的好人好事事蹟亦再次被翻出，引起網民熱烈討論。



網民覺得林家棟像四哥的親兒子一樣。（ViuTV截圖）

現年54歲的林家棟是圈中出了名重情義的人，不但對家人有孝心，工作方面亦非常提攜後輩，兼且相當尊重老前輩。昨晚他在頒獎禮上，全程貼身照顧沒有兒女在身旁的四哥謝賢，不但在四哥上台時貼身攙扶住他，上到台都細心幫他戴好口罩和調整咪高峰，又向觀眾解釋四哥身體不佳不適宜除口罩，獲網民激讚家棟雖然落敗，但依然表現大方，不知道的還以為他是四哥的親兒子，被網民開玩笑改他的名字做「謝家棟」。

林家棟曾經講過希望自己可以趁自己有能力時可以為一班年老的甘草演員出一分力：「我做電視台時，很多具資歷的甘草演員都被忽視，為甚麼通宵戲一定是最老的演員拍？為何不早點拍完，讓他們早些回家休息？」有見及此，擔任《殺出個黃昏》監製兼編劇的林家棟，為了年紀老邁的四哥可以拍得舒適，不但讓他全數早班不用捱夜，更安排有午睡時間，自己更會親自專車接送謝賢，每一項安排都是一份尊重。

金像獎2022｜林家棟也確實在電影圈中貢獻了很多，在2017年登上影帝寶座後，他認為自己對電影圈多了一份承擔與責任。（katung.lam＠IG）

不但對謝賢非常體貼，林家棟亦相當愛錫老人家，甚至為了一班長輩不惜零片酬兼賠錢，去開拍一部以老人內心感受為主的電影：「如果有觀眾看完電影會想打電話問候家裡的長輩，我就覺得功德圓滿了。」

林家棟和夏萍多年來以契仔契媽身份相稱。（網上圖片）

資深演員夏萍去年離世時，幫忙打理身後事的正正就是兩個契仔林家棟和張國強。兩人於1997年因在劇集《緣來沒法擋》中飾演母子而結緣，之後於多部劇集如《林世榮》和《金裝四大才子》等等都一樣演母子，自此兩人就以契媽契仔敬請相稱。夏萍雖然膝下有對子女，但關係疏離，晚年幸得契仔林家棟悉心照顧，更在兩個契仔面前安詳離世。林家棟於夏萍離世後多次傷心痛哭，送她最後一程時透露：「契媽成日擔心自己走咗之後會點，我話有我喺度唔使擔心，我可以做嘅就係陪住佢。我同佢講：『叫得你做阿媽，你叫得我做仔，我一定會照顧你到尾！』」充滿情義的一面獲網民激讚，又稱夏萍有如此孝順的契仔相當有福氣。

除了對前輩照顧有加，林家棟亦不忘提攜後輩，給予不少機會一班新晉演員。在他監製的電影《殺出個黃昏》中，他找來了鍾雪瑩與顧定軒等後輩演員合作，就連剛剛奪影后的劉雅瑟亦在台上特別感謝拍檔林家棟。他日前正拍攝新戲《潛行》時，拍一場槍戰戲時要抱住小朋友在滿地石頭的廢墟中跑，不小心失重心跌倒時自己為保護該名童星演員不惜用自己的身軀保護對方，結果他卻反而傷得更加重，一度動彈不得。有指林家棟人受傷有可能沒法出席金像獎頒獎禮，如今林家棟依然堅持帶傷出席頒獎禮，有網民推測是因為四哥曾講過，如果林家棟不出席他本人亦不會出席，最終他如期現身，更悉心照顧身旁的四哥，獲大讚實在太有義氣。