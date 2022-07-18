金像獎評論｜林家棟金獎造王者　助謝賢圓夢逼出劉雅瑟影后演技

《第40屆香港電影金像獎》圓滿結束，85歲謝賢憑《殺出個黃昏》贏得影帝寶座，而劉雅瑟就憑《智齒》奪得影后。兩位都是首次封帝后，看似沒太大關係，但其實背後都與林家棟有密切關係。

林家棟應承霆鋒會照顧謝賢，所以上台都由他負責攙扶。（直播截圖）

2010年《打擂台》連奪四大獎項

自2010年一部《打擂台》，監製一職看到林家棟，當時大家才知道家棟原來一直演而優則監，開始為港片謀出路。事源任演員期間，覺得港片受市場所限，失去昔日的多元和趣味，於是著力去監製一些小本戲，以低成本拍出港式原味電影，而首部作品就是《打擂台》，找來兩位武打元老，梁小龍、陳觀泰，加上泰迪羅賓，向香港武俠片致敬。結果在第30屆香港電影金像獎上連奪4獎，包括最佳電影原創音樂、最佳男配角泰迪羅賓、最佳女配角邵音音，及最佳電影。這次成功，為家棟打下強心針，亦為他更有信心去洗脫「老人戲」冇人睇的定律。

《打擂台》是林家棟首部監製作品，贏得金像獎最佳電影，打出漂亮的第一仗。（《打擂台》劇照）

「驚我咃係咪玩玩下，搞爛佢招牌」

去到《殺出個黃昏》由謝賢、馮寶寶、林雪主演，新晉導演高子彬執導，以輕鬆的手法拍一個殺手的黃昏故事。而林家棟就擔任豎製，起初最難成事就是要說服四哥出山，一切都是信心問題。「問題係佢唔識我，信我唔過，驚我咃係咪玩玩下，搞爛佢招牌。」於是家棟用誠意打動，跟導演相約他見４、５次面，了解整個故事內容，證明不是玩玩下。

殺出個黃昏｜謝賢稱戴超演出非為有型 林家棟兩招氹掂四哥拍通宵

謝賢在戲中飾演一位退役殺手，孤身一人終老。(《殺出個黃昏》劇照)

馮寶寶大力助攻︰想佢一把年紀再威畀個仔睇

而厲害家棟成功游說四哥除眼鏡演出。四哥多年來都以眼鏡遮掩皺紋，要他除鏡演出跟素顏差不多。「我想佢演得貼地一點，更能重現當日凌厲嘅眼神，起初還有點十五十六，後來我話唔好咁對我啦，我有扮過你呀！然後播出我扮佢嘅片段（《難兄難弟之神探李奇》）佢睇完，大家正式建立起互信。」拍攝時，家棟亦照顧周到，全數早班不用捱夜，專車接送，更安排有午睡時間，每一項安排都是一份尊重，完全附合開拍的初衷，讓香港影壇的瑰寶再發一次光芒。

最感人是，今日四哥能拿下一個演技獎，完完全全用實力向兒子謝霆鋒力證，寶力未老。更難得是當日馮寶寶都表示，願意參與演出，完完全全是為要助四哥在兒子面子威番次，爭口氣。

殺出個黃昏｜馮寶寶甘為四哥陪跑 「想佢一把年紀再威畀個仔睇」

家棟想謝賢演得貼地一點，於是要求除眼鏡，重現當日凌厲嘅眼神。（《殺出個黃昏》劇照）

當年四哥拍《情陷夜中環》，就算拍床戲都堅持戴超上陣，成為一時佳話。（網上圖片）

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林家棟當年在《難兄難弟之神探李奇》扮過四哥。（網上圖片）

劉雅瑟特別感謝林家棟

來到《智齒》，劉雅瑟憑王桃一角，贏得今屆最佳女主角。戲中演繹相當沉重，因犯下大錯，藥後駕駛撞到家棟戲中太太，變成植物人，為求贖罪，甘受一切的痛苦，就算替家棟做最難堪的任務，也默默忍受。

劉雅瑟在參與拍攝時，非常有誠意，專程苦練廣東話去演繹所有對白，到上台致辭，亦先說廣東話，再補上國語。（直播截圖）

那些難受的畫面，不是借位或是CG，很多都是「硬食」，被虐打、瞓垃圾堆、淋餿水，不期然令觀眾看到那份不安，而那正正要帶出角色無地位，如垃圾般地生存。劉雅瑟自言很「享受」這種演出︰「演的時候很爽，我是跟著王桃的情緒去感受，如果她覺得痛苦她會放棄，但是她沒有，因為她有更重要的東西讓她抵擋痛苦，我覺得心裡的痛苦才是最痛。」

劉雅瑟的角色就是社會上的地底泥，人人都可以欺負她，愈是令觀眾看得不安，愈是演得成功。（《智齒》劇照）

「讓對手的戲變好看，才是真正好看」

劉雅瑟上台致辭時用上廣東話，而且相當標準。事實上，她在拍攝時也極力去強記所有廣東話對白，謝絕配音，問題是處理好自己的對白，但對手呢？根本聽不懂對方說甚麼，更未知何時說完，幾時到自己開聲都是一門學問。劉雅瑟︰「我聽不懂對手的對白，要做到對答自然便要靠死記，或要觀察對方的狀態和情緒，留意到已經完結便到我說。

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在拍攝期間，她特別感謝影帝林家棟的照顧。「他在場啟發了我很多東西，很多火花都是他給我的，就算休息時聽到他向劇組發問問題，都會有很多得著。跟很多人合作，對方會怕你搶戲，儘量令自己突出一點，但家棟不是這樣，他就是完全配合我，他相信讓對手的戲變好看，整場戲才會好看，亦是真正好看。」可見家棟的無私教導，在劉雅瑟的影后之路上，提供了最好的嚮導。