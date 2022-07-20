曾寶儀博命工作試過一年得5日休息　爺爺離世成轉捩點有一個感悟

曾志偉女兒曾寶儀是台灣著名的主持、歌手和演員。今年2月曾寶儀踏入49歲，感嘆自己「活了快半個世紀」，但她Post出一張老花眼鏡的自拍照開朗說道：「我還是可以用自己喜歡的方式成為老嫗的！」



曾寶儀感歎自己活了快半個世紀。（IG@bowie0221）

曾寶儀近來受邀上內地節目《王耀慶X職人訪談錄》接受訪問。曾寶儀談到入行以來的心路歷程，畢業於國立臺灣大學社會學系的她畢業前已立志從事媒體行業，因為想成為世界的「告知者」。曾寶儀稱做主持與做公務員很相似，每日重重複複，又呻壓力好大：「我曾經有好幾年是只有過年那5天是休息的，我每天都有Live。Live壓力超大的啊，我還不能生病，生病還得上，那種壓力很消耗，因為你每天都在輸出嘛！」

曾寶儀接受《王耀慶X職人訪談錄》訪問時談到心路歷程。（《王耀慶X職人訪談錄》訪問截圖）

曾寶儀隨後不顧家人反對，轉型做演員。但演了幾年戲後卻「滑啞」遇上人生低潮，「我不想再表演他人的悲哀，因為我連自己的悲哀都消化不了。」曾寶儀坦言當年覺得一切「毫無意義可言」，即使實現了理想生活仍質疑生存意義。直至爺爺過身提醒了曾寶儀，促使她透過看書、旅遊敲問生命的意義。近幾年曾寶儀尋覓到了理想生活，她笑言身為一個「半百老嫗」，能夠給予的人生建議是「走出去」體驗世界。

兩父女感情好好！（視覺中國）

曾寶儀人生不是一帆風順。曾寶儀3歲時，爸爸曾志偉和媽媽王美華便離異，隨後她移居台灣由爺爺嫲嫲湊大。身為星二代，名校畢業，又有出色口才的曾寶儀出道不久就便在主持界站穩陣腳，更奪下金鐘獎綜合節目主持人獎，後來卻被指插足台灣藝人黃子佼和笑S（徐熙娣）的感情而形象受挫，幸而2015年三人公開大和解。

小S、曾寶儀和黃子佼在金馬獎台上大和解。（曾寶儀Facebook）

曾寶儀另一段戀情對象則是同校師兄林明謙，有傳男方因接受不了曾寶儀和曾志偉父女關係太親密而提出分手，直到2005年他們重逢復合，拍拖17年來都保持低調，至今仍未結婚。

曾寶儀與曾志偉，以及同父異母的弟弟曾國祥相處融洽。（梁碧玲攝）

今年4月曾寶儀出席活動透露已兩年多沒有與曾志偉見面，更哽咽指非常想念爸爸；又稱曾志偉有痛風問題，到歐洲拍節目須全程坐輪椅，故非常擔心對方身體狀況。

曾志偉與曾寶儀曾以父女檔參加內地真人騷《極速前進》第二季。（影片截圖）

更接受互相搓背的任務。（影片截圖）

+ 39

【01心意慈善Music Live】已經於7月15日完滿結束，雲浩影（Cloud） 於現場身體力行落力獻唱以愛心籌款。所得的門票收益在扣除成本後，將全數撥捐兩間註冊慈善機構 — 「香港01眾樂基金」及「大樹下善待動物庇護站」。以音樂力量籌款捐助流浪毛孩及社會弱勢。



如大家想出一分力支持，可以到「01心意」踴躍捐款，請按此。