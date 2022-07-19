東張西望｜女食客稱被侍應非禮背脊　男友網上公審堅持要對方道歉

今日（19日）的《東張西望》講到日前天水圍一間麵店發生的一件非禮事件，一對男女在該所麵店用膳，因為男店員多次用下半身觸碰到女事主，懷疑男店員有心非禮女事主，並在網上公審該名男店員。

天水圍一間麵店發生的一件非禮事件 (節目截圖)

事件在網上被公開後，不少網民留言表示男事主應該早就要跟女事主換位坐，不論男店員有心還是無意，有些可以自己避免就避免，而該對男女亦已經報警處理。前日（17日）該間麵店在社交平台發文指事主已經報警，亦會作全力配合，該麵店回應事主當時應該馬上出聲，待他們可以即時處理。但他們選擇了在網上公審，對他們的員工人格作出無理的指責，與「網絡欺凌」無異，麵店亦提到他們的地方淺窄，所以難免有所碰撞。

網上公審該名男店員 (節目截圖)

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女事主回應麵店不是一句地方淺窄就代表可以非禮，而且該店員不只一次在她身後，女事主指可以翻查CCTV。麵店事後亦發放了長達46分鐘的CCTV，指男店員身型較為「大隻」，所以難免會有碰撞，麵店亦為今次的事件道歉。不少網民看到CCTV後瞬間轉變立場支持麵店，指是事主過分放大事件。

女事主回應麵店不是一句地方淺窄就代表可以非禮 (節目截圖)

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而女事主男友在接受《東張西望》主持訪問時表示，自己最近飽受壓力，當日男店員多次用下半身觸碰到他的女朋友，而他在發生這樣的事後第三次才出聲，已經給予了他很多次的機會，最後他亦向店員道歉，因為公布了他的樣子出來，同時指男店員亦欠他女朋友一句道歉。