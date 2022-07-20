專訪 | 七師傅話移民無所謂最緊要開心：人生唔好畀自己限制太多

七仙羽師傅8月將舉行首場處女騷《師傅七到識唱笑會》，早前《香港01》相約她到尖沙咀台灣菜餐廳做訪問，當日有人慕名而來特意認識七師傅，即使忙到飯都無時間食，七師傅仍抽出時間跟他合照。有藝人臨走向七師傅道別，七師傅打開更衣室的一小道門縫探出頭來，輕鬆自若地詢問起對方得工作近況，無視在場的驚呼連連。與七師傅相識了一段時間，私底下的她沒有明星、長輩架子，總是隨心所欲，時時關心身邊人，偶爾爆出幾句機智妙語，連擔心訪問逾時、一臉嚴肅的公關都嘴角鬆動，露出一絲笑容。

七師傅擅長將煩惱轉化為菩提，亦鼓勵別人保持正向思維，她說：「我都想證明畀大家睇，而家疫情大家都遇到好多嘢發生，包括我都遇到好多挑戰，但我都會更加勤力，保持自己正能量。」

攝影：陳順禎



七師傅8月舉行首場處女騷《師傅七到識唱笑會》。（陳順禎 攝）

中年客人疫情下開餐廳血本無歸

自七師傅2020年一炮而紅後，到訪其佛堂的客人有增無減，七師傅現已減少親自落場為客人做法事，多數交由徒弟負責，不過她落街派食物、藥、廁紙和測試劑時從不假手於人。去年疫情最嚴峻期間，她不惜動用男友Gerald的人際關係搜羅防疫物資，盡量「救得幾多得幾多」。

之所以盡心盡力，是因為七師傅深明大眾苦況。每天接觸的大量求助個案中，男客人多為金錢和事業憂心，而女客人則受困於感情問題，令七師傅最為印象深刻的是一位中年男客人在疫情衝擊下，半生努力付諸流水：「有個男人以前生意好好，佢打幾份工儲錢想開餐廳，裝修到金碧輝煌，諗住大展拳腳，點知社會運動之後到疫情，令到佢血本無歸，成世儲落嘅錢冇晒，佢又係中年男人，好絕望，覺得畢生努力都冇晒。」

七師傅親力親為派防疫物資。（七仙羽FB）

娛樂不是麻醉劑：歡笑全世界任何時候都重要

近日失業率緩和，但每天確診個案依然突破3000宗，通關似乎仍遙遙無期。這兩年來更多港人投入追星、煲港劇放鬆心情。惟有社會聲音批評，港人似乎將娛樂當成麻醉劑，麻痺自己不去關心重要問題，七師傅否認是「逃避」，她指出全世界任何時候都需要歡笑，她說：「唔係話逃避，而係選擇。之前好多人有情緒問題，睇完我啲節目都好開心，佢哋話師傅你真係功德無量，令到我哋嘅情緒病唔使睇心理醫生、食藥都好返。歡笑喺全世界無論邊個國家、社會都緊要，就算香港經濟好蓬勃嗰陣，啲笑片啲人都鍾意睇，人人都鍾意開心。」

七師傅不認為睇娛樂節目是逃避，她表示：「歡笑喺全世界無論邊個國家、社會都重要。」（陳順禎 攝）

暫無計劃離開香港

追求開心是人類天性。有人為了唞氣，寧願付出昂貴的隔離成本也要遠赴日本、台灣度假；有人則選擇永遠離開香港，到英國、加拿大開啟新生活。封關前，七師傅每年有三分二時間都在外國陪伴家人、修行，如今她滯留香港兩年，但不感到無聊，只道「每一個Timing有每一個時段嘅責任」，現想專心做好手頭上的工作，在正式通關前都不考慮飛走。

七師傅話周圍去先好玩。（陳順禎 攝）

視全世界為家：人生唔好畀自己限制太多

七師傅一早視香港，以至世界各地都是家，她認為移民又好留港又好，每人都有自由揀如何開心生活，她說：「人生唔好畀自己限制太多，我覺得要隨心所欲，而家我鍾意去邊度住就邊度住，邊度生活就邊度生活，畀多啲自己自由，唔好太多限制。我全世界住勻好多個國家㗎啦，我鍾意克羅地亞就克羅地亞度住、英國就英國住，周圍都住，人生先多姿多彩㗎嘛，你成日匿埋喺一個地方，全世界都未見識過，我周圍都係家。」

熱愛周遊列國的七師傅滯留香港兩年不感無聊，她指：「每一個Timing有每一個時段嘅責任。」（陳順禎 攝）

退休後繼續做慈善 男友唔介意一世周遊列國

無論是在香港開騷，抑或在印度、尼泊爾每日為出家人煮素飯、修行；還是到泰國日日游水享受陽光，七師傅都盡力活在每一個當下。談到退休生活，七師傅坦言即使老了也會到各地做慈善，出錢出力建立廟宇、孤兒院、學校，幫助所有有緣眾生。Gerald願意一世都隨七師傅周遊列國嗎？七師傅笑言：「佢話我喺邊佢就喺邊，總之我喺邊度佢就好開心㗎啦。」