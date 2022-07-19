MAMA頒獎禮傳今年回復海外舉辦　有望在日本大阪連搞兩日

韓國年度音樂頒獎禮《Mnet Asian Music Awards》（MAMA）已有兩屆在韓國舉辦，因為全世界疫情爆發，所以未能移師海外舉辦。據韓媒透露，隨疫情放緩，不少的大型演唱會及見面會等得以進行，在現今情況允許下，今年的MAMA有望11月底連續兩天在日本大阪舉行。

宋仲基曾擔任過MAMA頒獎嘉賓。（MAMA截圖）

MAMA自2010年開始已經在海外舉辦，曾經舉辦的地方包括有：香港、日本、澳門及新加坡等地，其中更多次來港舉辦。對此，主辦單位指現正在考慮各種因素，因為年底將會舉行卡塔爾世界盃，所以未能確定日期，而MAMA的舉辦日期亦有機會提早，避免撞期。

李政宰亦曾現身MAMA頒獎。（MAMA截圖）

去年的MAMA頒獎禮，香港人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）憑《Megahit》奪得了「最佳新人亞洲歌手（華語地區）」揚威海外，不少鏡粉都希望之後會有機會可以在MAMA的舞台上見到MIRROR。

Anson Lo紅出香港！（MAMA截圖）

除了有Anson Lo奪得殊榮外，去年MAMA舞台亦有已經解散的韓國限定組合Wanna One，粉絲等了3年，終於等到Wanna One合體，Wanna One除了帶來精彩的舞台表演外，更驚喜唱出從未公開的《Beautiful Part 3》，令粉絲一起哭。

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MAMA的舞台亦有不少精彩演出，所以當大家一聽到MAMA有望復辦海外場時，都一致的表示十分贊同。