MAMAMOO頌樂「魔鬼減肥法」體重反彈！爆肥10kg崩潰：很後悔…

南韓女團MAMAMOO成員頌樂熱愛運動、身材纖瘦，她2021年曾為了ㄧ圓拍攝身材寫真的夢想，積極展開減肥，戒澱粉、糖類等，天天吃雞胸肉生活，沒想到，畫報一拍完，她沒克制住食量，不只體重反彈，甚至來到人生巔峰，她近日接受訪問時，坦言「胖了大概9到10公斤，出生以來第一次胖到這樣的體重，非常混亂又崩潰。」



頌樂曾在YouTube頻道裡分享減肥心得，為了拍出好的身材寫真成品，她在3個月內瘦了7公斤，期間高強度運動、減少碳水化合物攝取，卻因過度隱忍食慾，一結束身材寫真拍攝後，便開始攝取各種高熱量食物，她花了3個月的時間減掉7公斤，卻也在短短時間內復胖。

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即將帶著迷你專輯《容: FACE》回歸，頌樂近期重拾減肥動力，她近期接受訪問時，首度透露去年成功瘦身，後來卻迎來嚴重的反彈，總共胖了9、10公斤，「出生以來第一次胖到這樣的體重，心情非常混亂又崩潰，心想『我是不是白減了，然後很後悔』，但重新振作再好好管理身材後，馬上就又回到原本體重了。」她平時就有運動習慣，一次運動約3小時，才能把吃的熱量消耗掉。

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為了以完美外貌與粉絲見面，頌樂日前也在頻道裡分享減肥日常，幾乎一整天只攝取能量棒，運動量卻大得驚人，但也有粉絲擔心她的手段太激烈，希望她注意健康。

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