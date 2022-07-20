遲到的戀人 | 蔡卓妍自稱會扮呷醋　高情商解決收到不喜歡的禮物

蔡卓妍（阿Sa）最近在戀愛真人騷《遲到的戀人》中擔任特邀嘉賓，每集都會輸出不少個人觀點，分享戀愛經驗。



阿Sa情商不錯。（微博@遲到的戀人官微）

節目中，談及男生有時吃醋非常胡攪蠻纏，但如果表現適當，會令女生感到些幸福感，對此，阿Sa直言：「所以女生都很喜歡看男生去吃醋，會感覺有一種被需要的感覺。」並表示自己也會吃醋：「我有時候我是裝的。」說完，應主持人柳岩要求，她即場演示了一次：「咦，剛剛那個女生挺不錯哦，挺適合你的。然後或者是，哇，那個女生超漂亮，連我是女的，我都喜歡，你喜不喜歡？」而信（蘇見信）作為男性，他稱自己表達醋意會：「假裝不在乎，然後讓她知道你是假裝不在乎。」阿Sa也附和道：「大部份男生都是這樣！」

阿Sa表示自己會扮呷醋。（視頻截圖）

其後，在討論收到自己不喜歡的禮物時，阿Sa坦言會直接同對方講：「我真的曾經有試過，有一個男生送我一個包包，然後那個款真的很……反正我媽媽都不會用的款，然後我就跟他說謝謝你，我很喜歡你送我這個包，但是答應我，以後不要再送我包了，如果你要送我包，你先跟我說，好不好？然後現在怎麼辦呢，我好像我也不是這個style，我也不想浪費，不如我們拿回去然後換別的。」阿Sa的這個解決方式受到在場嘉賓的認可。

阿Sa收到不喜歡的禮物時會直說。（視頻截圖）