通靈之王｜Depp師傅連祖先改名都算到　謝安琪徐天佑都係佢學生

昨日（20日）的《通靈之王》中，B組的參選者繼續進行第二回合的測試，節目組安排了一位素人Quin來測試眾人的能力。Quin的坎坷情路經歷，而且之前身型較胖，但現在已經變瘦及聲稱負能量極高，到底Depp形容得有多準確？

《通靈之王》中，B組的參選者繼續進行第二回合的測試 (《通靈之王》截圖)

靈魂談判師Depp從瑪雅曆法推算出Quin的愛情經歷，瑪雅曆法是根據一個人的出生日期來推算，Depp指瑪雅曆法還是配合當時人的「八字」、「命格」及「出生日期」來握算，Depp表厚每個人的人生都是一環扣一環，所以不是單單從一樣東西可以改變。

靈魂談判師Depp從瑪雅曆法推算 (《通靈之王》截圖)

Quin先表示自己20歲前曾是一名很胖的妹子，而且經歷過三段的愛情，最都都是分手收場，而且多次被出軌，令負能量激增。Depp與Quin的靈魂溝通，檢查她的負能量，再看看她前一生得罪的人，再看看她有沒有被詛咒。Depp算出Quin體內的負能量比正常人多出七倍以上，所以個人性格十分悲觀，Depp再算出Quin的祖先與她的姓並不相同，也曾做出過拋妻棄子的行為，令Quin在一邊觀察的媽媽覺得十分準，因為Quin的媽媽說：「我老爺係被人收養返黎，跟左養父性」。Quin都認同Depp十分準確，因為Depp說中了一件Quin很隱私的事情，因而出線。

因為Depp說中了一件Quin很隱私的事情，因而出線。(《通靈之王》截圖)

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靈魂談判師Depp到底有什麼的背景？可以多次在節目中脫穎而出。靈魂談判師Depp除了今次參加無綫電視（TVB）的《通靈之王》拍攝外，之前亦有參與過不少的靈異節目的拍攝。Depp在外被人稱為Depp師傅，他亦會定期舉辦不同的風水玄學班了人報名，連徐天佑及謝安琪也是他的學生，他們在剛剛過去的6月修畢西藏原始靈氣課程，獲Depp師傅頒發證書。至於Depp師傅舉辦的興趣班範圍很廣泛，由占星、冥想到抄經班都有，涉獵的範圍亦很廣。

靈魂談判師Depp (facebook圖片)

點撃睇Depp師傅舉辦的興趣班：