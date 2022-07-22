向佐偷食？被陸娛記直擊帶女入房「親密互動有相為證」向太咁回應

大陸狗仔隊「江小宴」21日開直播，爆料拍到了向佐跟美女約會，並且一起親暱地回到男方婚房，引發網友關注。消息迅速在陸網傳開，向佐的媽媽陳嵐（向太）得知此事，也火速出面否認，澄清照片裡拍到的女生只是一個合作夥伴，反斥大大陸狗仔隊「亂講」。



大陸狗仔隊「江小宴」21日一早便發出預告，宣稱要爆料「今年最勁爆的娛樂新聞」，並暗示是關於名人出軌的消息。另一名狗仔隊「張小寒」也隨後轉發，寫下：「你是我的神！牛X，幹了票大的，內娛得炸？」透露這次拍到的是條重大新聞，令微博網友騷動起來，許多人熱烈猜測可能人選，並準時蹲直播想知道答案。

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江小宴在傍晚的直播中公布答案，爆料「向佐約會美女，同回男方婚房超親暱」，並公開一張向佐的背影照片，聲稱他帶著美女回到婚房。然而，直播中並沒有曝光更多親密互動證據，許多網友失望留言狂罵「就這？爆炸？內娛還沒這麼脆弱吧」、「是已經被公關了嗎」、「確實炸了，網友氣炸了」。

據《新浪娛樂》報導，向太聽聞狗仔隊放出的這個消息，斥責：「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人面洽談而已。」正面否認了出軌的說法，至於向佐、郭碧婷雙方目前都尚未回應。

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