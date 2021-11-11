郭碧婷飄孕味被傳懷二胎　向佐曾表白：期待下一個寶寶

男星向佐同台灣女星郭碧婷在去年10月迎來女兒「小奶皇」，上月一家人更在北京為女兒慶祝周歲生日。如今事隔一年左右，早前向佐就在微博上貼夫妻二人多張美照，並揚言：「期待下一個寶寶」，使二胎傳聞塵囂直上。近日，郭碧婷出席活動時，被影到小腹有微微凸起的跡象飄出孕味，再次掀起熱議。
身穿深啡色露肩禮服的郭碧婷，飄着長長的黑髮現身非常漂亮，腳踩高跟鞋的她走路時嫵媚動人，一邊走動一邊同在場人士打招呼非常親民。不過在走動的時候，她的肚皮位置被發現有微微凸起的跡象，而且她還不時用手遮肚，側面照凸肚現象更明顯，讓不少網友猜測她是否懷二胎。
另外，從她工作室發佈的活動照片而看，大部份擺出的pose都是用手遮肚，不知道是故意還是巧合，這個舉動再加上凸肚的跡象，更引發二胎疑雲。事實上，早前向佐在微博上貼夫妻二人合照時就表示：「感覺老婆生完之後更美、偉大的媽媽、我們期待下一個寶寶。」還附上超級多的愛心圖案，當時已經引發第一波二胎疑雲，如今第二波疑懷孕消息再受到大家討論，看來大家都好關心郭碧婷的肚皮動向。
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