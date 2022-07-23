乘風破浪3 | 薛凱琪驚被選走哭到溶妝　網友：為什麼要別人遷就你

內地綜藝節目《乘風破浪3》來到最後一次公演分組，由於上一集薛凱琪（Fiona）所在的組別惜敗，因此其他三組有權邀請敗隊的一位成員加入，而被選擇的人，沒有權利拒絕。



排名靠後的兩隊將會被合併重組。（視頻截圖）

排名第二的王心凌隊想選擇一位主唱加盟，經過商議後，大家認為Fiona與郭采潔最適合，於是有意邀請。可能尚未從淘汰隊員的悲傷中走出來，Fiona一聽到隊長譚維維說王心凌可能會選她時，即刻掩面爆喊，望向對方哭著說：「不要」，其後又對著自己的組員反復表示：「我真的不想走……」

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眼見Fiona哭到溶妝，不停抽搐，讓王心凌隊也很為難，思考一番之後，考慮到Fiona的感受，以及剩下的兩位唱將與她們隊的風格比較符合，王心凌最終選擇了舞蹈家唐詩逸加入。得知自己不用與原隊分開，Fiona再度爆喊，一邊哭一邊走向王心凌隊道謝，攬著阿Sa、阿嬌等不停說「多謝」，令在場的所有人動容。

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自節目開播到現在，Fiona幾乎每集都有淚點，她在訪問中也曾自認是「花灑」，不過今次卻惹來不少爭議，有網友認為，既然參與節目，就應該遵守規則：「我也覺得這裡有點過了，挺喜歡薛凱琪，就是為什麼別人要遷就你呢」、「太作了至於嗎，每次都是她，真的」、「哭成這樣我真的很不理解 」，但也有網友非常共情，指Fiona只是重感情等。