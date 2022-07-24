聲夢傳奇2｜「Gin Lee愛將」江廷慧起底　未勝出已有明星潛質

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇2》中的學員每位都有其特別的追夢故事，江廷慧（Vivian）在昨晚（23/7）的比賽中以《月牙灣》出戰。節目中她表示因為小時候學過粵劇，所以想在開頭加上幾句子喉，令不少評審都眼前一亮。



江廷慧以《月牙灣》出戰。（《聲夢傳奇2》截圖）

江廷慧（Vivian）的追夢之路頗為曲折。（《聲夢傳奇2》截圖）

其實江廷慧（Vivian）的追夢之路頗為曲折，14歲就移居加拿大的江廷慧於當地畢業後從事攝像師的工作，在得知自己入圍《聲夢傳奇2》後，她就馬上辭工退租回港。誰知遇上疫情封關，因為買不到機飛她就決定轉飛上海，可是在上海隔離期間又被驗確診。她在短片中說：「我真係唔知幾時可以出院，死啦，我一定參加唔到呢個比賽。」

Gin Lee教江廷慧練聲技巧。（《聲夢傳奇2》截圖）

Gin Lee教江廷慧練聲技巧。（《聲夢傳奇2》截圖）

她也說過，其實自己小時候就學過大戲，亦學過一輪朗誦。今次比賽除了有Gin Lee親自教授獨門練聲技巧，一邊Sit-up、跑步唱歌去穩定聲線外，她的姊姊也通過視像電話和她練習唱子喉。上一次Gin Lee知道她不習慣着高跟鞋唱歌後，還「借」出私伙鞋給江廷慧，看來Gin Lee真的對江廷慧愛顧有加。

江廷慧小時候學過大戲。（《聲夢傳奇2》截圖）

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雖說比賽仍只是開始階段，江廷慧會否勝出還是未知之數，但是她卻已具備了做明星的首要條件，因為她的IG存有十分多靚相，一舉一動都散發出明星、藝人的味道，比賽後就算不走歌手路，嘗試拍劇拍戲當個演員也十分有潛質。

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