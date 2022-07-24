乘風破浪3︱容祖兒笑言樣貌20歲起冇變過　薛凱琪老年同媽媽餅印

內地綜藝節目《乘風破浪3》除了比賽唱跳之外，不時都會在別墅的大草坪舉辦聯誼活動，最近以「不落幕劇場」為名，邀姐姐們大談面對「老」的看法。



容祖兒（Joey）表示自己不怕變老，她笑言：「因為我很早之前已經老定了，我的樣子就是二十多歲的時候，像四十歲，（就是你從出道的時候就是現在這個樣子？）對啊，我現在都沒有老過。」一旁的Twins馬上附和：「反而年輕了，愈來愈年輕。所以我熬了二十年，終於熬到我四十歲，剛剛好的時間，所以現在我覺得心情是很開心的，因為感覺到樣子還是沒有太多的變化，但是智慧多了，然後人生的經驗多了，然後你面對很多困難的難關，你會跟自己說，不用怕，什麼都會解決到的。」

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此外，節目組還專門設有一個「不落幕劇場」，即女藝人們可以到劇場看自己變老後的樣子。薛凱琪（Fiona）第一個舉手嘗試，看到老了後的效果，令她也嚇一跳，更表示：「我跟我媽長得真是一模一樣。」說完便拿出媽媽的照片對比，似到十足十。

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其後阿Sa也前往嘗試，「變老」後的她依舊面圓圓，看上去多了幾分貴氣，她也大歎同媽媽很似樣：「但我覺得我媽比較好看。」玩完後，阿Sa對著阿嬌同Joey說「好老啊」，兩人即刻安慰她：「沒事，我永遠比你老。」阿Sa笑道：「哦，對，我在她們裏面是最小的。」令阿嬌忍不住反白眼。