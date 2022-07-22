乘風破浪3 | 鍾欣潼吳謹言等負責Vocal舞台　那英面露難色顯擔憂

內地綜藝節目《乘風破浪3》進入最後一次公演分組，由王心凌、Jessica（鄭秀妍）、譚維維擔任隊長，進行3輪對決。而蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、吳謹言繼續留在王心凌組，薛凱琪（Fiona）亦跟原有隊長譚維維一組。



第五次公演分組詳情。（視頻截圖）

今次以「在路上」為主題，每隊需要挑戰三個舞台，隊長solo表演、三人合作表演、多人合作表演，而隊長的solo歌曲可自行選擇，其餘兩個舞台則需分別完成一個vocal和一個唱跳。

阿嬌今次負責vocal。（微博@乘風破浪）

王心凌組中，阿嬌、吳謹言、唐詩逸負責vocal舞台，演唱台灣歌手趙傳的《給所有知道我名字的人》，極其考驗唱功。然而，三人中一個是演員，一個是舞蹈家，重任自然落在了阿嬌身上，需要起到「帶領」作用，當中還有不少高音、和音等。在參與小組考核時，擔任考官之一的那英聽後，甚至一度面露難色，她講道：「這首歌特別難唱，還是要多練，因為這個時候再說，你再用什麼樣的技巧，來不及了，就拼命練吧。特別是阿嬌，你只要穩了，她們倆唱的那個跟著你的和音才會特別結實，要不然老是飄的，你再肯定一點。」可謂壓力倍增。

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雖然三人的考核表現有待提高，但網友仍倍感期待：「歌詞還挺契合，阿嬌也確實可以唱這一類的」、「這首歌真的很能引起共情吧」、「嬌嬌是真的美」等。