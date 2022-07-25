回歸．劇評｜故事簡單劇本搭救拍出細膩感覺　8種情懷變重要關鍵

無綫劇集《回歸》第1-10集劇評



《回歸》一劇今個星期踏入結局周，前後加埋只得15集有點少，也可能是疫情令拍攝腰斬的緣故。說不定作為《回歸》前傳的單元劇《曙光》，其實是由本來預定要放在《回歸》的劇情場剪輯而成。先不論集數的長短，但觀眾受落就已是成功。單元劇《曙光》先行播出幫觀眾「打個底」，《回歸》正式播出時就已對人物角色、故事、劇集的取向有一定的了解，《回歸》正式播出時自然就可以直入主題。

郭晉安做「老實人」有另一種味道。（《回歸》截圖）

如未曾睇過《曙光》就直接睇《回歸》也可以，因為兩套劇既是連貫亦是獨立的劇情，只會互相補足但不會令人覺得有劇情上的缺失。就好似外國電影一樣，兩套電影大片推出一些電視連續劇或是前傳，睇又得唔睇又得。

陳嘉慧做配角戲份唔多，但係勝在入屋討人喜歡。（《回歸》截圖）

回到正劇《回歸》身上。基於TVB觀眾群的習慣，只得15集的確有點到喉唔到肺，不過轉換一下想法，但正因為劇情夠短，所以能夠集中去講一個故事一種情懷。細心去睇，其實依照TVB製作的習慣，區家謙（吳偉豪飾）、區家健（周嘉洛飾）、凌巧瑤（陳嘉慧飾）、安若彤（游嘉欣飾）和張萊（戴祖儀飾）5位年輕演員之間應該可以加插不少感情線，三角戀，四角戀，兄弟二男爭一女去「攝集數」加長整套劇集至25集甚至是30集。

灑一灑鹽花呢啲基本啦。（《回歸》截圖）

不知是幸運與否，可能因疫情拖慢拍攝進度，最後縮減成15集，卻濃縮了《回歸》的劇情。除去了一些不必要的戀愛線，取而代之的是故事骨幹想帶出的情懷。簡單地說，《回歸》就是一套「談情戲」，除了戀愛，還包含了主角區耀祖（郭晉安飾）和鄧麗娟（陳煒飾）之間，那份橫跨20多年的舊情，青年版何廣沛和陳曉華之間甜蜜的愛情，也有周嘉洛、吳偉豪兩兄弟對已經離婚了的父母的親情，亦有郭晉安對店舖粵德居視如已出的情懷，還有周嘉洛、吳偉豪的兄弟情，游嘉欣暗戀吳偉豪的少女情懷、戴祖儀和周嘉洛的由鬥氣冤家萌生的愛情，以及店員，食客對粵德居的不捨之情，8種不同的情懷。

吳偉豪跳出咗「朱凌凌」個框框。（《回歸》截圖）

不能否認的是，對年輕一代來說《回歸》屬於「老土」劇，不夠新鮮、刺激、燒腦懸疑，也沒有所謂的追看性，但卻有一種懷舊片才有的細膩，特別是郭晉安和陳煒之間那種若即若離，內斂的夫妻之情更是能觸動到老一輩人的內心。