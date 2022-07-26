牧野家族 | 容祖兒用演唱會換物資　請到陳偉霆都唔夠想搵黎明？

容祖兒（Joey）有份參與的內地真人騷《牧野家族》於最近首播，她在節目中自給自足，遠離城市喧囂，與小豬、白兔為伴，體驗大自然生活。



Joey體驗大自然生活。（微博@湖南衛視牧野家族）

由於物資有限，Joey補充食物需要以物換物，人工智能「小飛」表示，如果她願意在這裡開一場演唱會，可以交換兩包麵，Joey直言：「那太便宜了吧，換一個行李箱吧。」並且計劃在旁邊的小劇場開一個「螢火演唱會」。

然而，「小飛」還要求助陣嘉賓，希望有香港四大天王，也很喜歡陳偉霆和謝霆鋒，Joey一聽，即刻回應：「陳偉霆有這個可能性！」於是馬上聯絡對方，更一本正經地說：「謝霆鋒，我覺得他會一腳把我踢到大西洋，但是你就不會這麼對我，對吧？」對於師姐的請求，陳偉霆爽快答應，令Joey相當感動，更問「小飛」還需要什麼人，它說出四大天王的名字，Joey笑言：「你以為我誰呀？」對方稱她為「你是我心中女歌手屆的天花板！」

+ 5

其後，Joey拿起手機發信息，找前輩幫忙：「我跟你說，現在我已經鼓起勇氣，找了我兒時的偶像，我的夢中情人，我真的怕他以為我發生什麼事情突然找他，黎明老師，我希望他現在是有空吧，那如果他能出現的話，我們不限制他能唱多少，幾句也是唱，可以嗎？」不過，今集節目就尚未播出黎明有否回應，但有不少網友都笑言Joey太易「被騙」：「怎麼會有這麼好騙的人」、「還是這麼可愛，就是很容易相信別人，很善良的性格」、「找到黎明老師我必須要看」等。