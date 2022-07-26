獵鑽緝兇︱導演大讚池晟分飾兩角好演技　徐智慧比喻劇本似洋蔥

由池晟、徐智慧、李秀敬和許城泰等主演的韓劇《獵鑽緝兇》（ADAMAS）將於明天（27日）開播，今天一眾主演和導演率先出席記者會為劇集做勢，並向劇迷分享拍攝時的趣事等，展至出劇組間的好感情。



《獵鑽緝兇》主演和導演今天出席記者會為劇集做勢。（Disney+提供）

一眾演員被問到首次接觸劇本的感覺時，池晟講到一人分飾兩角十分吸引他，對劇中的雙胞胎角色最深印象；徐智慧則表示劇中每個人都有着不同的秘密，隨着故事發展逐個解開是劇集的最大魅力，她形容就像洋蔥一樣，每撕一層都更新鮮。李秀敬也認同無法預測結局是《獵鑽緝兇》最吸睛的地方，就連她本人試讀劇本時，讀到第4集也無法猜測之後的劇情，好奇到要追問導演。

池晟一人分飾雙胞胎兄弟，他也十分好奇後製的成果。（Disney+提供）

池晟曾在《Kill Me Heal Me》中一人分飾7角，這次將一人分飾雙胞胎兄弟「河宇信」和「宋秀賢」，但他卻覺得兩者感覺截然不同。池晟講到：「這次要演出兩個角色分別的魅力，但又要維持到雙胞胎相似的感覺，因此覺得很困難。」但演技紮實的他向觀眾保證，相信大家收看時也能清楚分到2個角色。導演也大讚池晟的表現，稱讚他充滿魅力之餘也同片場中最了解自己的人。

徐智慧形容劇集像洋蔥一樣，每撕一層都充滿新鮮感。（Disney+提供）

李秀敬大讚池晟拍攝時幫助了她很多，例如甚麼拍攝角度會更好等。（Disney+提供）

池晟和徐智慧相隔12年再合作，池晟講到感覺新鮮亦榮幸，見到對方有見到從前的感覺時，也發現徐智慧比以為變得更漂亮和成熟。徐智慧則形容能夠合作兩次已十分難得，同樣覺得開心外也有了舒服的感覺。被問到能否透露其中的名場面，許城泰講到池晟分飾兩角最令人期待，請觀眾感受二人之間的關係和感情等，池晟也表示好奇後期的CG效果；李秀敬則講到她拍攝了大量辛苦的逃跑場面，希望觀眾能多多期待！

許城泰表示這次的角色是人生是最幹練的角色。（Disney+提供）

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《獵鑽緝兇》將於27日獨家上架Disney+。（劇照）

獵鑽緝兇｜池晟一人分飾兩角挑戰演技 再度搭擋徐智慧演燒腦劇