非常律師禹英禑︱起底三大搶眼女配角　朱玄英河允景出道不足5年

《非常律師禹英禑》帶挈了朴恩斌和姜泰伍等主演的人氣外，三位相當搶眼的女配角也憑着好演技，成為吸引住觀眾的眼球。今天就來為讀者介紹分別飾演「董格拉米」的朱玄英、「崔秀妍」河允景及「金花英」夏英，三人都是出道未夠5年的新人演員。



朱玄英演的「董格拉米」一角性格鮮明，表現非常搶眼。（劇照）

「董格拉米」朱玄英

朱玄英飾演的「董格拉米」除了角色名特別外，她與「禹英禑」打招呼的方法也在觀眾心中留下深刻印象。今年26歲的她2018年才拍網劇出道，《非常律師禹英禑》原來更是她首部韓劇。有指朱玄英原本夢想成為鋼琴家，考高中前決心改變方向，入讀演技系，廉晶雅和申均河則是她出道以來的榜樣。

除了演戲外，朱玄英自2021年起固定出演綜藝節目《SNL Korea》，她更憑節目獲頒《第58屆百想藝術大獎》「女子綜藝獎」和《第1屆青龍系列大獎》「綜藝女子新人獎」，前途無可限量！朱玄英在劇中留有一頭清爽短髮，她曾分享短髮是為了前男友而剪，由於分手當時無法承受悲傷而剪掉，希望之後能一直留住短髮，藉此挑戰不同多樣化的角色。

朱玄英的一頭短髮竟然是為了前男友而剪。（IG/@2ruka__）

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河允景在《非常律師禹英禑》展示出貼心溫暖的一面，十分圈粉。（劇照）

「崔秀妍」河允景

河允景飾演的「崔秀妍」是「禹英禑」的大學好友，她每次都溫暖地向「禹英禑」伸出援手，因此亦會稱她「春日暖陽」。相信不少觀眾見到河允景都會不自覺有一陣熟悉感，細看後才發現她原來是《機智醫生生活》中的住院醫生「許善彬」。1992年生的河允景今年將30歲，2015年開始參與舞台劇，2018年正式入加韓劇界，以《推理女王2》出道。

河允景自言出演《機智醫生生活》前寂寂無名，試鏡時甚至沒有公司和經理人，當時她一人乘坐巴士到場參與試鏡。直至與劇組開第三次會議，確定自己順利得到角色，河允景才允許自己搭一程的士做獎勵。雖然河允景沒有大公司的背景，但仍憑着紮實的好演技抓住了導演和觀眾的眼光。

讀者有發現河允景是《機智醫生生活》中的「許善彬」醫生嗎？（劇照）

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夏英只有在一集中短短亮相，成功憑美貌引起話題。（劇照）

「金花英」夏英

夏英在第2集中飾演在婚禮上發生婚紗滑落意外的「金花英」，雖然出場時間短，但成功憑姣好身材及與申世景撞樣的美貌引起討論。1993年生的夏英2019年才通過《監獄醫生》出道，參與過《Mouse》和《現正分手中》等人氣韓劇，可是關注度不算太高。

有指夏英曾在美國留學，原本修讀藝術的她突然對電影製作、寫小說和演戲產生了興趣，因此把心決定輟學，希望日後有機會挑戰動作片及黑色電影。夏英出演《非常律師禹英禑》後獲讚是申世京、林智妍和金素恩的混合體，原來她已非首次因美貌引來熱議，因此一條抖音影片而傳出過與申世京是親戚的烏龍傳聞。

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